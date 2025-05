Prezident vymenoval päť nových sudcov: Podčiarkol, že funkcia sudcu nie je iba prácou

prezident Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Slovenská republika už 32 rokov buduje svoju štátnosť, pričom jedným z jej základných pilierov je nezávislé, funkčné a kvalitné súdnictvo. Obsahom každej inštitúcie sú však ľudia, ktorí pôsobia na jej pôde. V tomto prípade ste to práve vy,“ adresoval novovymenovaným sudcom. Prezidenta teší, že do funkcie sudcu menuje mladých ľudí s dostatkom odhodlania, energie a životných síl na to, aby svoju náročnú prácu zvládli. Vyzdvihol odbornú pripravenosť, ale aj morálnu a osobnostnú integritu ako nevyhnutnú výbavu každého sudcu, aby dokázal odolávať rôznym tlakom vrátane mediálneho. „Súčasná právna úprava vám dáva predpoklady na to, aby ste tieto úskalia zvládli. Dáva vám do vienka absolútnu nezávislosť. Vaším skutočným nadriadeným a zároveň radcom bude výlučne vaše svedomie,” uviedol.

Pellegrini vyzýva na posilnenie dôvery v právny štát

V prejave pripomenul, že súdna moc musí byť pevná a stabilná, inak sa oslabuje dôvera verejnosti nielen v súdnictvo, ale v celý demokratický systém. „Aj od vás bude závisieť, či budú občania vnímať slovenskú spoločnosť ako spravodlivú. A tiež do akej miery budú dôverovať demokracii, ktorá sa nevyhnutne musí opierať o zásady a princípy právneho štátu - vrátane vymožiteľnosti práva,“ povedal.

Podľa jeho slov sudcovia svojimi každodennými rozhodnutiami budú napĺňať a uplatňovať základné ústavné právo občana na spravodlivosť, čo považuje za jedno z najdôležitejších kritérií, na základe ktorých ľudia hodnotia kvalitu svojho života. „Vaše pôsobenie nie je časovo ohraničené a na rozdiel od politikov vás nemusí limitovať dĺžka volebného obdobia ani zápas o priazeň voličov,” poznamenal Pellegrini.

Vymenovanými sudcami sú Matej Čintala (Krajský súd v Košiciach), Stanislav Húroš (Okresný súd Rimavská Sobota), Lenka Jursová (Okresný súd Levice), Erika Klimeková (Správny súd v Košiciach) a Patrik Kukuľa (Okresný súd Žiar nad Hronom).