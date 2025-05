DVOJNÍK Elona Muska na FOTO sa trápi: Toto zažívam s jeho fanúšikmi! Nie je to milý človek

Elon Musk (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

NEW YORK - Hovorí sa, že na svete má každý človek svojho dvojníka. V prípade Elona Muska je to pravda. Zoznámte sa s jeho "dvojčaťom", spevákom z Luxemburska, ktorý tvrdí, že jeho nápadná podoba s technologickým mágom a šéfom známej automobilovej spoločnosti Tesla, nie je pre neho kompliment.

Hugo One (28) je pravidelne považovaný za Muska a podľa portálu New York Post hovorí, že ho ľudia zastavujú v supermarkete, v baroch aj v radoch pred nočnými klubmi, no nie je mu to vôbec príjemné. Naposledy ho zastavili počas stretnutia s priateľmi v škótskom Aberdeene, keď na neho skupina mladíkov zakričala: „Ty si Elon Musk!“ Hugo sa rozhodol situáciu natočiť a cudzinci „nemohli uveriť“, že nie je spomínaný miliardár.

Elon Musk doppelgänger says he’s constantly being harassed: ‘Not a compliment’ https://t.co/LwEAArXWd2 pic.twitter.com/09ovJpVuud — New York Post (@nypost) April 29, 2025

Hugo tvrdí, že ho cudzí ľudia zastavia v priemere dvakrát mesačne, pričom niektorí odvážlivci si s ním dokonca chcú urobiť selfie. Elon Musk (53) je síce poradcom Bieleho domu, ale je najmä známy ako zakladateľ SpaceX, produktový tvorca Tesly a majiteľ platformy X. Napriek „neželanej pozornosti“ Hugo tvrdí, že je rád, ako vyzerá a nezvažuje zmeniť svoj výzor. Incident s fanúškmi sa mu stal aj nedávno v Luxemburgu. „Boli to piati ľudia, ktorí ma v ten večer zastavili, bol som vyčerpaný. Nepovažujem to za kompliment, keď ma prirovnávajú k Elonovi, pretože nie je príjemný človek a rozhodne nie je ani príťažlivý. Ale bral som to s humorom, lebo to bola milá a priateľská skupina chalanov. A navyše mi to pomohlo dosiahnuť veľkú návštevnosť na mojej stránke, ľudia si sťahujú moje piesne,“ vysvetlil.

Je podoba s Elonom Muskom životná výhra?

Hugo pracoval ako učiteľ angličtiny a francúzštiny v Berlíne, keď ho v roku 2018 jeden zo študentov prvýkrát prirovnal k Elonovi Muskovi. Tvrdí však, že sa mu to odvtedy stáva tak párkrát mesačne, no našťastie sa nestretol s urážkami či útokmi kvôli svojej podobe. Počas nedávneho roadtripu po Škótsku v apríli 2025 sa Hugo so svojimi univerzitnými priateľmi zastavili v Aberdeene, meste, kde sa zoznámili. Po večierku, kde mu štyrikrát povedali, že vyzerá ako Musk, sa mu to stalo znova, tentoraz od trojice mužov. „V tom momente som bol unavený, už sa mi to stalo štyrikrát predtým,“ povedal Hugo, ale zobral som to s humorom, pretože sa treba vedieť zasmiať.

Hugo is a singer from Luxembourg, and people are astonished at his resemblance to Elon Musk. 😂



Video Credit: metrouk pic.twitter.com/8DYvXEF3E4 — Elena_ The HumanistPoet (@ElenaRuiz_Poet) April 29, 2025

Po zverejnení videa v piatok 25. apríla na sociálnych sieťach zaznamenal klip už vyše 1,5 milióna zhliadnutí. Komentujúci potvrdzujú jeho podobu slovami: „To je Elon Musk!“ Hugo dodal, že čakal, že video bude mať dosť videní, ale nie až v takomto rozsahu. „V sobotu ráno som sa zobudil a malo to 70-tisíc zhliadnutí, teraz je to už vyše 1,5 milióna. Pokiaľ ľudia vedia, že nezdieľam Elonove názory ani jeho presvedčenie, nevadí mi to. A pravdepodobne sa mi to nestalo naposledy,“ vyjadril sa spevák, ktorý sa už asi zmieril s jeho osudom.