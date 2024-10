Ruský dvojník Leonarda DiCapria šokoval svojím prehlásením: Odchádza do vojny! Dôvod je skutočne bizarný

(Zdroj: Profimedia)

MOSKVA – Štyridsaťjedenročný Rus Roman Burcev využíval svoju podobnosť s americkým hercom Leonardom DiCapriom a účinkoval v niekoľkých reklamách. Keďže v posledných rokoch pribral, záujem o neho ako o dvojníka hollywoodskeho herca klesol. To bol dôvod, prečo sa rozhodol ísť do vojny na Ukrajine.

Roman Burcev je v Rusku už vyše desať rokov známy ako imitátor Leonarda DiCapria. Účinkoval v niekoľkých propagačných klipoch, často sa objavoval na stránkach miestnych novín a dokonca mal aj vlastnú televíznu show s názvom „Romancia s DiCapriom“. Jeho úspech však narušila pandémia. Ako každý z nás, aj Burcev trávil veľa času doma a nedostatok pohybu spolu s prejedaním viedli k nárastu hmotnosti. „Problémy začali v apríli 2020 a ľudia na mňa už zabudli,“ povedal Burcev, ktorý v minulosti pracoval v odbore informačných technológií, informuje denník Daily Mail. Svoju prácu opustil kvôli nespokojnosti šéfa s jeho častými žiadosťami o voľno, aby sa mohol venovať foteniu a natáčaniu reklám.

(Zdroj: Profimedia)

Po skončení pandémie prišiel Burcev kvôli obezite o mnohé kšefty. Pre agentúry už totiž nebol ako DiCaprio presvedčivý. Musel tak pracovať v supermarketoch, kde nezarábal toľko ako predtým. S rodičmi a mačkou býval v dvojizbovom obecnom byte v meste Podolsko. „Dlho som sa snažil zhodiť kilá navyše, ale nešlo to. Teraz som sa odhodlal. Dúfam, že dokážem schudnúť tak, aby v budúcom roku o mne opäť písali a informovali médiá,“ uviedol Burcev. Rozhodol sa vstúpiť do armády a na sociálnych sieťach dokonca zverejnil fotografie v uniforme a so zbraňou.

(Zdroj: Profimedia)

Značne si tým vylepšil aj finančnú situáciu – ako informuje denník Mirror, za podpis zmluvy dostal v prepočte 19-tisíc eur a po absolvovaní výcviku mu vznikne nárok na vyše 1 900 eur mesačne, kým zostane na fronte nažive. V prípade úmrtia by jeho rodina mala nárok na viac ako 118-tisíc eur. „Devätnásteho septembra som podpísal zmluvu. Bolo to ťažké rozhodnutie, premýšľal som o tom niekoľko mesiacov,“ uviedol Burcev pre denník Gazeta. „Nemôžem teraz povedať, kde som ani čo robím,“ dodal.