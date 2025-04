Dráma v Bielom dome: Musk sa skoro pobil s Trumpovým ministrom! Nechýbali nadávky

Elon Musk (Zdroj: TASR/AP Photo/Jose Luis Magana, google.com)

WASHINGTON - Vo West Wing to minulý týždeň vyzeralo ako scéna z wrestlingového ringu. Elon Musk a americký minister financií Scott Bessent si vymieňali nadávky tak hlasno, že to neprehliadol ani prezident Trump. Zápas dvoch mužov s veľkými egami odhalil hlboký mocenský konflikt v srdci Trumpovej administratívy.

Scéna ako z WWE priamo pod nosom prezidenta

Hádka medzi najbohatším mužom planéty a ministrom financií Spojených štátov sa odohrala vo štvrtok počas oficiálnej návštevy talianskej premiérky Giorgie Meloniovej v Bielom dome. Podľa svedkov citovaných portálom Axios to vyzeralo, akoby si dvaja miliardári uprostred Západného krídla pomýlili realitu s wrestlingovou šou.

„Boli to dvaja štyridsiatnici, ktorí si mysleli, že sú v WWE,“ povedal jeden zo svedkov incidentu. Hoci médiá bežne uvádzajú Bessenta ako miliardára, Axios poznamenal, že jeho skutočný majetok sa odhaduje na 520 miliónov dolárov.

Prezident Donald Trump nebol priamo v miestnosti, kde došlo k hádke, no podľa viacerých svedkov ju rozhodne zaznamenal.

Urážky, obvinenia a „F**k you“

Jadro sporu sa točilo okolo štátnej agentúry DOGE, ktorú Musk vedie s cieľom zvýšiť efektivitu verejných výdavkov. Minister Bessent mu vyčítal, že veľa sľubuje, no nič poriadne nedodáva, najmä pokiaľ ide o úsporné opatrenia.

Musk sa nenechal zahanbiť a Bessenta nazval „Sorosovým agentom“, pričom mu pripomenul jeho minulosť v hedgeovom fonde Georgea Sorosa. Následne Bessent podľa viacerých svedkov vykríkol: „F**k you!“ Musk len odvrkol: „Povedz to ešte hlasnejšie.“

Dávna nevraživosť vrie pod povrchom

„Ľudí často prekvapí, aký je Scott mierny. Ale má svoje hranice – a vie zarevať,“ povedal Bessentov spojenec pre Axios s tým, že napätie medzi ním a Muskom siaha hlboko do minulosti. Nejde teda o žiadnu jednorazovú výmenu názorov, ale o dlhodobý mocenský súboj, ktorý čoraz častejšie prerastá do otvorených konfliktov.

Podľa New York Times sa naposledy zrazili v spore o to, kto povedie daňový úrad. Musk presadil do funkcie Garyho Shapleyho, no Bessent to vzápätí zvrátil a dosadil svojho človeka – Michaela Faulkendera.

Trumpov tím praská pod tlakom

„Nebola to hádka o tom, čo je správne alebo nesprávne. Bola to bitka o kontrolu,“ zhodnotil jeden zo svedkov pre Axios.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová reagovala slovami: „Nie je žiadnym tajomstvom, že prezident Trump zostavil tím ľudí, ktorí sú extrémne zanietení pre problémy, ktoré trápia našu krajinu. Neshody sú prirodzenou súčasťou každého zdravého politického procesu.“

Musk na odchode?

Elon Musk nie je nováčik v konfliktoch – pred časom sa dostal do ostrého sporu aj s ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom, ktorému vyčítal, že „nevyhodil nikoho, koho mal“. Podľa magazínu Politico sa čoraz viac Trumpových poradcov obáva, že Muskova nepredvídateľnosť a jeho ostré konflikty začínajú byť politickým bremenom.

Musk najnovšie oznámil, že obmedzí svoje pôsobenie v DOGE, aby sa mohol sústrediť na problémy automobilky Tesla, ktorá čelí poklesu predaja – okrem iného aj pre Muskovo verejné politické angažovanie.