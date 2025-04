Palubný personál radí: Týchto PÄŤ pochutín si v lietadle nikdy neobjednávajte! Inak si poriadne zavaríte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Letušky a bývalí členovia palubného personálu varujú, že nie všetky potraviny a nápoje môžu byť na palube lietadla bezpečné. Pre magazín Delish sa podelili o tie, ktoré by ste si počas letu radšej objednávať nemali.

(Zdroj: Getty Images)

Káva a čaj? Radšej nie

Ak ste zvyknutí začínať deň šálkou kávy, mali by ste si to na palube dobre rozmyslieť. Bývalý stevard Alex Quigley vysvetlil, že voda, z ktorej sa pripravuje káva a čaj, pochádza z nádrží na „pitnú“ vodu, ktoré sa však čistia len veľmi zriedka. „Netušíte, kedy boli tieto nádrže naposledy čistené. Sú rajom pre baktérie,“ hovorí Quigley a dodáva, že zvyšná káva sa často vylieva priamo do toalety. „Nikdy som nevidel, že by niekto medzi letmi tieto nádoby na kávu čistil.“

Aromatické pochutiny

Letušky upozorňujú aj na silne voňajúce pochutiny, ako sú ochutené kukuričné oriešky či čipsy s príchuťou cesnaku, cibule alebo barbecue. „Tie barbecue kukuričné oriešky smrdia ako spálenina, keď ich otvoríte,“ povedala anonymne jedna letuška. „A to ich dokonca ponúkame v business triede.“ Ak nechcete, aby sa ostatní pasažieri mračili, vyhnite sa čomukoľvek, čo má silnú arómu.

(Zdroj: Getty Images)

Mäso na palube? Radšej sa spoľahnite na iné jedlo

Quigley tiež odporúča vyhýbať sa mäsitým jedlám. Dôvod? Pri meškaní letu sa môže stať, že jedlo nie je správne uskladnené. „Otrava jedlom počas letu je posledná vec, ktorú by ste chceli zažiť,“ poznamenal.

Jedlá spôsobujúce nadúvanie

Strukoviny, brokolica, sóda, mastné jedlá či mliečne výrobky – všetky tieto potraviny môžu spôsobovať plynatosť. A keďže vzduch v lietadle nie je čerstvý, ale cirkuluje dokola, každý „únik“ plynu zostáva v kabíne dlhšie. Letušky preto apelujú na základnú ohľaduplnosť. Navyše, kombinácia tlaku a nadúvajúceho jedla spôsobuje ešte väčší pocit nepohodlia.

Alkohol? Skôr vám priťaží ako pomôže

Aj keď to znie lákavo – dať si drink a uvoľniť sa počas letu – podľa Quigleyho alkohol v kombinácii s nízkym tlakom v kabíne pôsobí na telo oveľa silnejšie ako na zemi. „Vaše telo absorbuje menej kyslíka a môžete sa cítiť omámení skôr, než by ste čakali,“ vysvetľuje. Najhoršie sú pritom slané nápoje, ako Bloody Mary, a tie s vysokou kyslosťou – napríklad s pomarančovým džúsom, ktorý môže podráždiť žalúdok. Letušky sa zhodujú: „Najlepšie, čo môžete počas letu piť, je čistá voda.“