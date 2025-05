SPOVEĎ bývalého zlodeja: Odhalil prepracované FINTY, ako sa u nás kradne... Esbéeskári sú často súčasťou hry!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Príspevok bývalého zlodeja zverejnila stránka Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti, cez ktorú chcel upozorniť obchodné reťazce na takých, ako je on. "Kedysi som bol ten, ktorého sa dnes obchodníci boja. Mal som systém, komplicov, premyslené triky. Kradnutie v obchodoch bola pre mňa rutina. Dnes sa však snažím stáť na druhej strane. Pobyt v base ma veľmi poznačil. Zmenil som sa. Je zo mňa úplne iný človek. Ďakujem za to rodine a Bohu. Teraz cítim, že prišiel čas verejne prehovoriť," začína svoju spoveď bývalý zlodej s tým, že je to pre všetkých, ktorým záleží na spravodlosti.

"Po zmene trestného zákona, ktorá znížila tresty za krádeže, sa obchody stali loviskom. Zlodeji cítia beztrestnosť. A mnohí SBS-kári sú súčasťou hry," uvádza neznámy muž, ktorý sa rozhodol zmeniť a pomôcť obchodníkom bojovať proti tomu, čo on sám kedysi robil. Prezradil preto jeho prepracované finty, ako kradnúť, aby ho nikto nechytili.

Takto to fungovalo

Podľa jeho slov nešlo o žiadnu amatérsku záležitosť. "Vždy sme boli dvaja – ja a môj komplic. Ja som bol ten, čo ´nakupuje´ – vozík plný najdrahšieho tovaru, na tvári mierny úsmev, naoko bezstarostný postoj. A môj parťák? Ten sa vždy tváril ako chalan, čo práve vyšiel z fitka – obrovská športová taška na ramene, športové oblečenie, spotený a s unaveným výrazom," opisuje bývalý zlodej.

Dôležité bolo nájsť "hluchý bod", t.j. miesto, kde kamery nemajú dobrý uhol. "V jednom supermarkete to bolo pri kečupoch. Tam sme sa stretli a… za cca 10 - 15 sekúnd bolo hotovo: otvoril tašku, ja som do nej rýchlo nahádzal tovar a už sme sa rozdelili," pokračuje s tým, že "športovec" bez slova zamieril k pokladni, vzal si fľašu vody, zaplatil a úplne nenápadne vyšiel s plnou taškou von. "Taška bola vystlaná alobalom, aby nepískala. Nikto mu nevenoval pozornosť – veď len zaplatil za vodu," prezradil. On sám zatiaľ počkal pár minút a následne pri pokladni oznámil, že si zabudol kartu v aute a nechal tam vozík, v ktorom bol iba nejaký lacný tovar. "Krátky zmätok, ale nikto si nevšimol, že ten drahý tovar už vo vozíku nie je," dodal.

Pomáhali aj esbéeskári

Zlodejom pomáhali aj tí, ktorí mali krádeže odhalovať. "Verte či nie, mnohí SBS-kári s nami spolupracovali. Nebolo to nič výnimočné – stačilo ho odchytiť, keď mu končila smena a dať mu ponuku - za každú ´povolenú´ ukradnutú tašku dostal cca 30 eur," prezradil muž.

Na to, aby obchodníci odhalili úplatných esbéeskárov, ich navrhuje podrobiť testu. "Nastrčený agent v úlohe ´zlodeja´ im ponúkne úplatok za to, že prižmúri oko. Ak SBS-kár ponuku prijme alebo o nej aspoň začne premýšľať, je jasné, že nie je spoľahlivý," radí.

Ďalšie finty zlodejov

Zlodeji sú väčšinou pomerne inteligentní a vynaliezaví. Na krádeže používajú podľa bývalého zlodeja mnoho trikov. Jednou z nich sú už spomínané upravené tašky, vystlané alobalom, ktorý pri prechode pokladňou zamedzí pípaniu. Zlodejom sa tiež osvedčili dvojité dná tašiek, ktoré kamery neodhalia.

Taktiež sa zamieňajú čiarové kódy – veľmi drahý tovar získaš za cenu lacného. "Chodí sa tiež kradnúť do zahraničia - najmä do Rakúska. Tam ich nikto nepozná a v prípade, že skončia vo väzení, podmienky za mrežami sú o dosť lepšie ako na Slovensku," tvrdí s tým, že zlodeji stále zdokonaľujú svoje metódy tak, aby boli neodhaliteľní.

On však už podľa jeho slov nechce patriť do ich sveta. "Chcel by som dostať od života šancu stáť na druhej strane. Viem, je ťažké uveriť, že z kriminálnika je zrazu slušný človek. Chcem sa však o to aspoň pokúsiť," uviedol s tým, že jeho snom je pracovať ako bezpečnostný poradca pre niektorý z reťazcov, ktorému by odovzal "know-how" a postavil ho na nohy. "Viem, čo funguje. Viem, ako zlodeji myslia. Viem, čo zlodeji sledujú. A viem, ako ich zastaviť. Zlodeji nie sú neporaziteľní. Je to len o tom, kto bude o krok vpred," skonštatoval na záver.