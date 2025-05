Tínedžerka chcela ísť na párty, babička (80) po nej hodila papuču: BIZARNÁ dohra! Políciou to neskončilo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DENIZLI – Bežná hádka medzi starou mamou a tínedžerkou sa zmenila na justičnú drámu, akú Turecko dlho nezažilo. Osemdesiatnička čelí viac ako štvorročnému trestu za to, že udrela svoju vnučku papučou. Tá na ňu pritom zaútočila mobilom.

Zdanlivo banálny konflikt medzi starou mamou a tínedžerkou v Turecku skončil rozsudkom, ktorý vyvolal v krajine diskusiu o hraniciach spravodlivosti. Osemdesiatročná Asiye Kaytanová z mesta Denizli čelí štvorročnému trestu odňatia slobody po tom, ako udrela svoju 18-ročnú vnučku papučou, informuje denník Mirror. Incident sa odohral po tom, čo sa Asiye Vuralová pokúsila opustiť dom a pripojiť sa k priateľom na večierku. Podľa výpovedí sa hádka medzi ženami rýchlo vyostrila.

Asiye Kaytan (80 ans), qui a empêché sa petite-fille Asiye Vural (18 ans) de sortir le soir à Pamukkale en Turquie et l'a frappée au bras avec une pantoufle, a été condamnée à un total de 4 ans et 2 mois de prison pour les délits de «considérer la pantoufle comme une arme» et… pic.twitter.com/BeOhAHRLFX — Claire L. pour une France Éternelle ⚜️ (@FranceEterne) April 16, 2025

Keď sa vnučka pokúsila prebiť cez zamknuté dvere, Kaytanová jej údajne udrela ruku papučou. Vuralová mala následne reagovať úderom mobilného telefónu do hlavy svojej starej mamy, ktorá začala krvácať. Vystrašená tínedžerka zavolala záchranku. Zdravotníci však udalosť nahlásili ako možné domáce násilie. Polícia začala vyšetrovanie a vnučka bola zadržaná. Súd však uznal, že konala v sebaobrane, a bola prepustená. Jej stará mama však skončila pred súdom, ktorý ju 25. februára uznal vinnou z obmedzovania osobnej slobody a útoku „zbraňou“.

Kaytanová teraz čelí trestu odňatia slobody na štyri roky a dva mesiace. „Vo veku 80 rokov mám ísť do väzenia? Ako tam budem žiť? Som zdravotne postihnutá a sotva chodím. Veď to boli papuče, nie zbraň!“ reagovala dôchodkyňa v šoku. Aj jej vnučka vyjadrila ľútosť: „Nechcela som, aby to dopadlo takto. Nepodala som na ňu žiadnu sťažnosť, ale ide o verejnú žalobu.“ Kaytanová je zatiaľ na slobode, kým sa prípad presunie na odvolací súd. Jej právnik Hasan Ozan Orpak dúfa, že vyšší súd rozsudok zvráti: „Papuče nikdy predtým neboli považované za zbraň.“