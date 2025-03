Bizár v Rusku: Veteráni žiadajú zákaz tureckých telenoviel! Keď zistíte prečo, chytíte sa za hlavu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Združenie „Veteráni Ruska“ vyzvalo ruské úrady na zákaz vysielania tureckých telenoviel. Organizácia argumentuje, že tieto romantické seriály spôsobujú pokles záujmu ruských žien o domácich mužov, čím vraj ohrozujú pôrodnosť v krajine. List s požiadavkou adresovali Štátnej Dume, ministerstvu kultúry aj regulačnému úradu Roskomnadzor. „Ženy, ktoré sledujú tieto seriály, majú od mužov nerealistické očakávania, ktoré sú formované zahraničnou filmovou produkciou. V dôsledku toho strácajú záujem o ruských mužov,“ uviedol predseda združenia Ildar Rezjapov pre web Lenta.ru.

(Zdroj: Getty Images)

Rezjapov, ktorý bojoval v Čečensku aj na Ukrajine, zároveň kritizoval aj domáce televízne produkcie. Podľa neho sú ruskí muži často vykresľovaní ako alkoholici a neúspešní jedinci, zatiaľ čo v príbehoch vystupujú ušľachtilí cudzinci, ktorí „zachraňujú“ ženy. „Turecké seriály sú súčasťou ideologickej vojny, ktorá zasahuje aj myslenie našich žien. Bolo by zaujímavé zistiť, či sa v Turecku vysielajú ruské seriály a či tamojšie fanúšičky čakajú na našich hercov v dlhých radoch,“ ironicky poznamenal Rezjapov.

Nejde pritom o prvú iniciatívu s cieľom zastaviť turecké telenovely v Rusku. Vlani sa o podobný zákaz podľa portálu Life.ru pokúsil poslanec Vitalij Milonov, ktorý tvrdil, že takýto obsah vytvára u ruských žien „falošný obraz“ ideálneho partnera. Ruské médiá zároveň poukazujú na to, že výzva „Veteránov Ruska“ prišla len deň po tom, ako do Moskvy dorazil turecký herec Can Yaman, aby predstavil nový seriál El Turco. Herec vyvolal obrovský ošiaľ – fanúšičky na neho čakali pred hotelom od skorého rána. „Niektoré stáli v mraze až päť hodín, aby získali jeho podpis alebo spoločnú fotografiu,“ uviedol Lenta.ru.