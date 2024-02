Jedno z dvojčiat si dávalo pravidelne pichať BOTOX, druhé nie: Experti dospeli k ohurujúcim zisteniam

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KALIFORNIA - Botox, resp. botulotoxín je aktuálne veľmi populárny. Možno ste sa zamysleli nad tým, či existuje rozdiel medzi ľuďmi, ktorí si nechajú botox do tváre aplikovať pravidelne a tými, ktorí to robia iba príležitostne. Prípadová štúdia pozná odpoveď na túto otázku.

Správa o použití botoxu u jednovaječných dvojčiat naznačuje, že rozdiel naozaj existuje. Prvý dôkaz pochádza z kazuistiky zverejnenej v roku 2006, ktorá skúmala 38-ročné identické dvojičky ženského pohlavia. Jedna dostávala injekcie botoxu do čela a glabelárnej oblasti (medzi obočím) dvakrát až trikrát do roka počas trinástich rokov a dvakrát v priebehu dvoch rokov si nechala aplikovať botox aj do vonkajšej oblasti očí. Druhá dvojička podstúpila procedúry s botoxom iba dvakrát - do oblasti čela a glabelárnej oblasti.

Experti každému z dvojčiat odfotili tvár v stave pokoja a pri úsmeve z každej strany. Fotografie odhalili vrásky na čele a glabelárnej oblasti u ženy, ktorá botoxové prodecúry podstupovala len sporadicky. Naopak, jej sestra, ktorá botox používala pravidelne, na tvári vrásky nemala, dokonca ani pri úsmeve. Vrásky na vonkajšej strane očí boli viditeľné u oboch dvojčiat, keď sa usmievali. U dvojčaťa, ktoré si nechávalo aplikovať botox pravidelne, však boli menej nápadné. V dôsledku toho autor výskumu William J. Binder dospel k záveru: "Dlhodobá liečba botoxom môže zabrániť vzniku vrások na tvári, ktoré sú viditeľné v pokoji. Botoxová liečba tiež môže znížiť výskyt vrások vo vonkajšej oblasti očí."

Existuje však teória, podľa ktorej dvojčatá starnú inak. Za rozdiely na ich tvári by teda nemusel byť zodpovedný iba botox. Binder ale uviedol, že podobnosť vo vráskach v oblasti úst pri úsmeve, kde si ani jedno z dvojčiat nedalo aplikovať botox, naznačuje niečo iné. V následnej kazuistike zverejnenej v roku 2015 sa uvádza, že obe ženy tiež denne používali opaľovací krém SPF 45-50, ani jedna nepoužívala retinol a obe viedli veľmi podobný zdravý životný štýl - na opačných stranách Atlantiku. Z tohto dôvodu vedci dospeli k záveru, že rozdiel vo vráskach medzi dvojčatami nemožno pripísať ani rozdielom vo vystavení slnku. Sporadicky liečené dvojča s viacerými vráskami žilo v Mníchove, kde je priemerný UV index nižší ako v Los Angeles, kde žila jej sestra.

Neskoršia prípadová štúdia mala podobné výsledky ako prvá. "Ošetrené dvojča nevykazuje v pokoji prakticky žiadne jemné vrásky na čele, zatiaľ čo statické vrásky čela sú viditeľné u sporadicky liečeného dvojčaťa. Vrásky vo vonkajšej oblasti očí sú u liečeného dvojčaťa mierne, u sporadicky liečeného dvojčaťa sú hlbšie," píšu autori. Hoci ani jedna z dvojičiek nezaznamenala žiadne nepriaznivé účinky, nedávny výskum botoxu sa zameral nad rámec možných fyzických vedľajších účinkov. Podľa výsledkov jednej štúdie botoxové injekcie do čela môžu zmeniť spôsob, akým mozog spracováva emócie.