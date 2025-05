Mladú ženu nazývali tučnou a radili jej diétu: Netušili, akú KRUTÚ diagnózu v skutočnosti skrýva!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

LONDÝN - Cestovateľka s nadváhou sa otvorene porozprávala o problémoch, ktorým čelí pri návšteve určitých krajín kvôli svojej mohutnej postave. Emily Jonesová, ktorá má britsko-maltské korene, tvrdí, že si ju miestni často zvedavo prezerajú, pretože nie sú zvyknutí na väčšie telá, a dokonca do nej cudzinci aj šťuchajú fyzicky prstom a hovoria jej, že by mala schudnúť.

Blogerka, ktorá sa môže pochváliť viac ako 470-tisíc sledovateľmi na Instagrame, trpí lipedémom, nedostatočne identifikovaným ochorením, ktoré môže spôsobiť bolesť, zmenu citlivosti, opuch a tvorbu modrín. Emily nedávno podstúpila operáciu bypass žalúdka a pri najvyššej hmotnosti nosila podľa bitských noriem veľkosť 20. Influencerka teraz tvrdí, že videla obe strany mince a chápe privilégium, ktoré prináša cestovanie so subtílnejšou postavou. Napriek svojej teraz nižšej váhe sa Emily snaží zvýšiť povedomie o ľuďoch, ktorí trpia nadváhou.

Mladá žena prezradila, že cestovanie môže pre obéznych ľudí predstavovať špecifické problémy, ako sú napríklad malé sedadlá v lietadle, drobné uteráky v niektorých hoteloch a trápne pohľady a komentáre od miestnej komunity. Emily pre Femail povedala, že toto je zásadný problém hlavne pri návšteve juhovýchodnej Ázie. „Po nedávnom návrate z cesty do Thajska a Vietnamu môžem povedať, že juhovýchodná Ázia nie je vo všeobecnosti veľmi ústretová pre cestovateľov s nadváhou," objasnila. Je to kvôli menšej tamojšej priemernej postave, čo sa odrazilo vo veľkostiach hotelových županov, uterákov a podobne, nehovoriac o mnohých zvedavých pohľadoch od miestnych obyvateľov, vysvetlila Emily, ktorá uznala, že v niektorých krajinách, kde sú väčšie postavy menej bežné, sa často stretáva s trápnymi pohľadmi a zvedavými reakciami od miestnych obyvateľov.

Mladá žena si spomenula aj na veľmi znepokojujúci zážitok počas masáže v Thajsku, keď jej masérka povedala, že by mala cvičiť. Influencerka, ktorá trpí lipedémom, čo znamená abnormálne nahromadenie tuku v nohách a niekedy aj v rukách, ktoré môže byť bolestivé a ovplyvňovať každodenný život, sa rozhovorila, že za „posledný rok alebo tak nejako som výrazne zmenila svoju váhu, čo mi tiež zanechalo veľa ochabnutej kože, najmä na rukách. Keď som bola naposledy v Thajsku a išla som na masáž, masérka mi začala štuchať do rúk a nahlas vravela, že mám veľmi veľké ruky a že si musím trochu zacvičiť,“ dodala. Emily uviedla, že to, čo malo byť relaxačným zážitkom, sa čoskoro zmenilo na dosť znepokojujúci okamih.

Napriek tomu, že je veľmi sebavedomá osoba, Emily priznala, že jej komentár trochu bolel. V dôsledku toho sa teraz rada podelí o svoje priame skúsenosti so svojimi sledovateľmi. Zástankyňa pozitívneho vnímania tela varovala, že súčasný naratív o cestovateľkách s nadváhou sa stal čoraz zložitejším a často kontroverzným. V dôsledku toho chce, aby ľudia pristupovali k veciam s väčšou láskavosťou, väčším pochopením a menej krutým súdením. „Dúfam, že dokážem inšpirovať ľudí, aby menej súdili iných, boli sebavedomejší a akceptovali, že ľudia majú rôzne tvary a veľkosti,“ vysvetlila Emily.