Muž mal plné zuby svojho zamestnávateľa: Z FOTO jeho nahnevanej výpovede pôjdete do kolien!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Snímku výpovede napísanej na toaletnom zverejnila na sociálnej sieti LinkedIn Angela Yeohová, riaditeľka spoločnosti Summit Talent, singapurskej firmy zameranej na získavanie talentov. V teraz už virálnom príspevku síce neodhalila identitu zamestnanca, no prezradila, že išlo o muža. „Pre svoju výpoveď som si zvolil tento druh papiera ako symbol toho, ako táto firma so mnou zaobchádzala. KONČÍM,“ napísal muž vo svojom odkaze.

Yeohová príspevok na LinkedIne začína silným preslovom zamestnanca: „Cítil som sa ako toaletný papier, použitý, keď bolo treba, a potom bez mihnutia oka odhodený.“ Riaditeľka k mužovmu odkazu ďalej uviedla: „Tieto slová sa mi vryli do pamäti, keď mi uchádzač vysvetľoval, prečo odchádza z pôvodnej práce.“ Zároveň dodala, že odvtedy na to stále myslí. Vo svojom statuse zdôraznila dôležitosť uznania na pracovisku: „Dajte svojim zamestnancom pocítiť takú úprimnú vďaku, že aj keď sa rozhodnú odísť, odchádzajú s vďačnosťou, nie s hnevom. Takáto skúsenosť neznamená nedostatok lojality – vypovedá to o kultúre firmy. Uznanie nie je len nástrojom na udržanie zamestnancov. Je to odraz toho, ako veľmi si človeka ceníme, nielen za to, čo robí, ale aj za to, kým je.“

Príspevok uzavrela výzvou na sebareflexiu: „Ak ľudia odchádzajú s pocitom, že si ich nevážia, je čas na zamyslenie sa. Malé zmeny v prejavovaní uznania majú veľký dopad. Začnite hneď dnes.“ Jej komentár si rýchlo získal pozornosť a má stovky reakcií od používateľov, ktorí sa stotožnili s frustráciou zamestnanca. „Originálne, rešpektujem to. Urobil som niečo veľmi podobné prednedávnom,“ znie jedna z mnohých a nasleduje ďalšia, ktorá dokonale vystihla pocity viacerých sledovateľov: „Tvoje zdelenie presne vystihlo moju aktuálnu situáciu. Mal som použiť na výpoveď toaletný papier namiesto obyčajného.“