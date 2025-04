Dievčina schudla takmer 20 kíl bez drastickej diéty a cvičenia: Tajomstvom je TAKTO oklamať vlastnú myseľ!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TikTokerka Leaha Ureelová z Michiganu schudla 18 kilogramov vďaka tomu, že presvedčila svoju myseľ o tom, že je štíhla. „Študovala som návyky podložené výskumom odborníkov na obezitu o podvedomom správaní štíhlych verzus obéznych ľudí,“ vysvetlila Američanka. Tieto návyky vraj zaviedla do svojho každodenného života. Spomína si, ako ju šokovalo, keď sa dozvedela, že telo presvedčí myseľ o tom, že radi trávite voľný čas aktívne. „Keď sa chudí ľudia snažia pribrať tým, že veľa jedia, ich telo sa to snaží kompenzovať tým, že im hovorí, aby sa venovali nejakej fyzickej aktivite,“ priblížila Ureelová a dodala, že rovnako to funguje aj v prípade chudnutia. TikTokerka s údivom zistila, že sa jej podarilo presvedčiť samu seba, že je teraz „čistotná maniačka“ a núti ju to stráviť niekoľko hodín týždenne upratovaním celého domu. Okrem toho priznala, že zmenila aj svoj jedálniček.

Hoci znie táto metóda pochybne, lekárka a odborníčka na obezitu Meghan Garcia-Webbová tvrdí, že psychologické cvičenia, ako je napríklad „oblbovanie“ vlastnej mysle, môžu byť skutočne účinné. Táto metóda využíva psychologický princíp správania sa ako osoba, ktorou sa chcete stať, čo podporuje váš mozog, aby tomu uveril. „Ide o koncept, o ktorom neustále diskutujeme v rámci koučovania. Je to osvojenie si myslenia niekoho, kto už dosiahol želaný výsledok. Je to zámerné vytváranie zmeny identity,“ vysvetlila pre denník New York Post. Nie je to po prvý raz, čo lekárka navrhla ľuďom, aby si mysleli, že sú štíhli. V roku 2019 vytvorila psychologička na chudnutie kyvadlo chuti do jedla, ktoré vám pomôže rozpoznať, koľko stravy vaše telo skutočne potrebuje, aby ste schudli bez diéty.

Doktorka Helen McCarthyová z Bristolu uviedla, že ľudia sú naučení jesť v určitom čase a nie vtedy, keď sú hladní a prejedajú sa, keď to nepotrebujú. Vo svojej knihe How To Retrain Your Appetite (Ako preladiť chuť do jedla) píše, že kyvadlo chuti do jedla začína na 0, keď je váš hlad neutrálny a prehupne sa do mínusu, keď ste hladní a do plusu, keď začnete jesť. Podľa jej slov by ste nemali začať jesť, kým sa váš hlad nedostane na mínus 3, čiže keď ste „určite hladní“ a mali by ste prestať, keď ste „práve plní“ pri hodnote plus 3. Vo svojej knihe prezrádza, že keď budete jesť podľa pocitu hladu, zabránite prejedaniu sa a umožníte si vychutnať akékoľvek jedlo, na ktoré máte chuť, bez toho, aby ste pribrali, aj keby to bol kus koláča.