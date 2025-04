Čo majú ľudia na sexe najradšej? Štúdia odhalila prekvapivé výsledky: Orgazmus to nie je!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Sex je v psychológii prekvapivo málo prebádanou témou, a to najmä v oblastiach radosti a pozitívnych aspektov. Väčšina výskumov sa sústredí na problémy, traumy či rizikové správanie. Oveľa menej sa vie o tom, čo vlastne robí sex zdravým, uspokojujúcim a zmysluplným pre väčšinu ľudí. To sa však pokúsila zmeniť nová štúdia.

Tím výskumníkov vedený sexuálnou edukátorkou a profesorkou verejného zdravotníctva Debby Herbenickovou položil 2 755 dospelým Američanom jednoduchú, no výpovednú otázku: Čo najviac milujete na sexe so svojím partnerom? Odpovede vytvorili pestrý a autentický obraz sexu – nie ako výkonu či techniky, ale ako zážitku, ktorý je emocionálny, zmyslový a vzťahový. Výskumníci ich vo svojej štúdii publikovanej v časopise Journal of Sex & Marital Therapy rozdelili do šiestich hlavných kategórií. Prekvapivo – orgazmus nebol ani zďaleka tou najčastejšie spomínanou.

6. Orgazmus

Iba približne 231 respondentov uviedlo, že práve orgazmus je ich najobľúbenejšou časťou sexu. Niektorí spomínali silný pocit uvoľnenia, iní ho považovali za prirodzené vyvrcholenie intímneho zážitku. Tieto odpovede spochybňujú zaužívanú predstavu, že orgazmus je „hlavným cieľom“ partnerského sexu. Čoraz viac ľudí si podľa výskumov dokáže sex vychutnať aj bez nevyhnutného dosiahnutia vrcholu. To naznačuje posun od výkonnostného modelu sexuality k modelu, ktorý kladie dôraz na vnútorný význam, prepojenie a pôžitok. Orgazmus môže byť síce silným momentom spojenia s vlastným telom a partnerom, no podľa autorov štúdie nie je to jediné, čo robí sex uspokojujúcim.

5. Radosť z toho, čo partnerovi robí dobre

Ďalšia kategória zahŕňala odpovede od 241 ľudí, ktorí najviac oceňovali možnosť potešiť svojho partnera. Mnohí opisovali radosť z toho, že videli alebo počuli partnerovu reakciu – či už na bozky, dotyky alebo orálny sex. Tento postoj súvisí s konceptom takzvanej „sexuálnej komunity“, teda vnútornej motivácie uspokojovať partnera nie z povinnosti, ale z túžby prispieť k jeho blahu. Podľa štúdie z roku 2021 publikovanej v Journal of Personality and Social Psychology je tento prístup spojený s vyššou sexuálnou i vzťahovou spokojnosťou. Dôležité je, že tu nejde o „výkonnostné“ potešenie, ktoré môže prameniť z úzkosti či túžby po schválení. Títo respondenti sa necítili nútení – robili to preto, že ich to napĺňalo.

4. Láska a starostlivosť

Viac ako 300 účastníkov štúdie uviedlo, že ich obľúbenou časťou sexu bolo to, že im umožnil vyjadriť lásku tým najkonkrétnejším, fyzickým spôsobom. Mnohí opisovali, že sex posilnil ich vzťah s partnerom, a to najmä tým, že výrazne upevnil emocionálnu väzbu, ktorú už zdieľali.

3. Potešenie

Tretím najobľúbenejším aspektom sexu pre účastníkov štúdie bolo jednoducho to, že im to prinášalo príjemný pocit. Takmer 400 účastníkov vyzdvihlo vzrušenie, uspokojenie a fyzické potešenie, ktoré sex umožňuje. Ako ukazuje výskum z roku 2019 v časopise Brain and Behavior, toto odráža prienik medzi sexuálnym a psychologickým vzrušením. Potešenie v tomto význame môže viesť k skutočnej zmene vedomia — k stavu, kde sa pozornosť zužuje, úzkosť mizne a telesný zážitok preberá kontrolu. Pozoruhodné je, že niektorí účastníci tejto kategórie spomínali predchádzajúce skúsenosti, ktoré boli buď emocionálne neuspokojivé, alebo fyzicky nepohodlné. Pre nich malo opätovné získanie fyzického potešenia — najmä v bezpečnom a konsenzuálnom prostredí — pridaný význam.

2. Konkrétne sexuálne praktiky

Takmer 900 účastníkov uviedlo, že konkrétne sexuálne praktiky sú ich obľúbenou súčasťou sexu. Odpovede boli rôznorodé: niektorí si užívali všeobecné prejavy intimity, ako je bozkávanie alebo objímanie, iní preferovali špecifické zážitky ako orálny sex, použitie hračiek alebo striedanie rôznych pozícií. Niektorí mali spoľahlivú obľúbenú praktiku, iní sa tešili z rozmanitosti a hravosti pri skúšaní nových vecí. Pre týchto jednotlivcov nešlo ani tak o to, čo je najefektívnejšie alebo cieľavedomejšie. Záležalo im skôr na tom, čo im prináša najväčšie uspokojenie. Namiesto posilňovania mýtu o „univerzálnom vzorci“ dobrého sexu táto kategória odráža, aký individuálny a situačný môže byť sexuálny zážitok. To, čo funguje pre jeden pár, môže byť pre iný nudné alebo preťažené.

1. Intimita a blízkosť

Najviac oceňovanou časťou sexu bola emocionálna väzba, teplo a bezpečie, ktoré prináša. Títo účastníci si cenili pocit byť prepletení s partnerom, ako fyzicky, tak aj duchovne. Pre mnohých znamenali činnosti ako objímanie, držanie sa alebo len ležanie spolu po sexe pocit pohodlia a blízkosti, ktorý nič iné nedokáže nahradiť. Toto zistenie zdôrazňuje fakt, že hoci fyzické uspokojenie je dôležité, pre mnohých je v sexe dôležitejšie bezpečie.