Uletené preteky s vážnym dôvodom: Kto má najrýchlejšiu spermiu? Vyhral TENTO muž

Víťaz si odniesol trofej s podobou spermie. (Zdroj: profimedia.sk)

Spermie pod reflektormi, mikroskopy v hlavnej úlohe

V piatok večer sa v legendárnom hollywoodskom divadle Palladium odohral unikátny športový súboj. Nie však medzi bežcami z mäsa a kostí – ale medzi bunkami života samotného. Dvaja vysokoškoláci, Tristan Milker (20, University of Southern California) a Asher Proeger (19, University of California), postavili do štartovacích boxov vlastné spermie, ktoré na dvojmilimetrovej trati súperili o titul „najrýchlejšie“.

Diváci v sále, oblečení v gala, sledovali pretek pod mikroskopom stonásobne zväčšený a premietaný na obrovské plátno. Výsledok? Tristanove spermie dorazili do cieľa prvé – a za víťazstvo si odniesol 10 000 dolárov a zlatú trofej v tvare spermie.

(Zdroj: profimedia.sk)

Za humorom vážna výstraha: plodnosť mužov mizne

Hoci sa celé podujatie nieslo v duchu humoru, za jeho organizáciou stála skupina štyroch mladých podnikateľov, ktorí dokázali získať 1,5 milióna dolárov na realizáciu jedinečného konceptu. Ich cieľ bol jasný: pritiahnuť pozornosť verejnosti k prudkému poklesu mužskej plodnosti na celom svete.

Štúdie hovoria jasne – koncentrácia spermií sa od 70. rokov znížila na polovicu: z priemeru 101 miliónov na 49 miliónov na mililiter. Vedci varujú, že ak bude trend pokračovať, môže to zásadne ovplyvniť pôrodnosť v budúcnosti.

Príčiny? Moderný životný štýl – od chemikálií cez nezdravú stravu, stres až po užívanie drog.

(Zdroj: profimedia.sk)

Show, ktorá rozdelila internet: vtipy, livestream a 100 000 divákov

Tristan a Asher nastúpili v pretekárskych kombinézach a za mohutnej diváckej podpory spustili bitku o najživotaschopnejšiu spermiu. V hľadisku bolo okolo tisíc ľudí, no cez livestream na YouTube sledovalo túto zvláštnu šou vyše 100 000 divákov z celého sveta.

Kým niektorí ocenili kreatívny spôsob, ako upozorniť na krízu plodnosti, iní podujatie kritizovali ako znevažovanie vážnej témy. No jedno je isté – šprint spermií sa zapísal medzi najkurióznejšie športové udalosti roka.