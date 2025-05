PREDPOVEĎ na víkend nepoteší: Dážď, sneh a mrazy! Kedy príde vytúžené oteplenie?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Počasie & Radar)

BRATISLAVA - Víkend bude na Slovensku chladný a upršaný. Meteorológovia varujú pred prízemnými mrazmi a to aj v nížinách. V sobotu a nedeľu očakávame oblačné počasie s prehánkami a vo vyšších polohách so snežením.

Dnes je na Slovensku premenlivé a oblačné počasie. V chladnom vzduchu na nad Pobaltím a Poľskom bude nachádzať tlaková níž a s ňou spojený oklúzny front postúpuje od severu nad naše územia a ovplyvňuje počasie u nás. Najvyššia denná teplota sa na väčšine územia pohybuje od 13 do 18°C, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Horehroní teplota vystúpila iba na 8 až 13 strupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m je okolo 0°C. V piatok fúka severozápadný až severný vietor do 10 až 30km/h, v nárazoch ojedinele, najmä na juhozápade do 55 km/h. Na viacerých miestach treba aj dnes očakávať prehánky s úhrnom do 3 mm, od vyšších polôh môže napadnúť do 3 cm snehu.

Predpoveď na piatok 18.00 h (Zdroj: Počasie & Radar)

Sobota bude upršaná

V sobotu sa bude v chladnom vzduchu nad Pobaltím, Poľskom, Ukrajinou a juhovýchodnou Európou nachádzať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku, informujú meteorológovia. V noci z piatka na sobotu platí výstraha prvého stupňa na väčšine územia Slovenska pred prízemnými mrazmi, ktoré hrozia aj v nižinách. Meteorológovia vydali výstrahy od 00:00 h do 07.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Aj v sobotu bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa vyskytnú opäť prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie. Teplotne bude cez deň rovnako ako v piatok, fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, na juhozápade v nárazoch miestami okolo 50 km/h.

Predpoveď počasia na sobotu 09.00 h a 12.00 h. (Zdroj: Počasie & Radar)

Upršaná nedeľa, hrozia aj búrky

V nedeľu k nám bude v chladnom vzduchu od severovýchodu zasahovať tlaková níž. Opäť bude bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach treba rátať s prehánkami alebo dažďom, vo vyšších polohách nasneží. Aj na nedeľu platia výstrahy prvého stupňa pred prízemným mrazom na väčšine územia okrem západu a časti východného Slovenska, a to od 00:00 h do 07.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Naďalej bude chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19°C, v severnej polovici iba na 9 až 14 stupňoc Celzia. Fúkať má prevažne slabý, cez deň miestami západný až severozápadný vietor do 10 až 30 km/h. Miestami sa môžu vyskytnúť aj búrky.

Predpoveď počas na nedeľu 08.00 h a 12.00 h (Zdroj: Počasie & Radar)

Dobrou správou je, že v budúcom týždni príde vytúžené oteplenie. Aj keď prehánky budú stále pretrvávať, teploty vystúpia od 23 do 25 stupňov Celzia.

(Zdroj: SHMÚ)