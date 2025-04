Umývate auto počas slnečných dní? Chyba, varujú odborníci: Toto sú bežné omyly, ktoré škodia vášmu vozidlu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborníci zo spoločnosti Which? pre denník Daily Mail prezradili, ako môžete efektívne umyť vozidlo a zároveň zdôvodnili, prečo by ste to nikdy nemali robiť počas slnečného dňa. „Keďže sa konečne začína otepľovať, je vhodnejší čas na to, aby ste svojmu autu venovali trochu starostlivosti,“ uvádzajú. „Je to však práca, ktorú je prekvapivo ľahké pokaziť.“ Podľa ich slov je práve umývanie častý spôsob, ako si vodiči poškodia svoje vlastné auto. Nevhodne vykonaná práca môže mať za následok poškriabaný alebo poznačený lak. „So správnym vybavením a technikou ho však môžete udržať v čo najlepšom stave z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.“ Na čo by sme si teda mali dávať pozor?

(Zdroj: Getty Images)

1. Nikdy neumývajte auto na priamom slnečnom svetle

Možno si myslíte, že slnečný deň je ideálnou príležitosťou na umývanie auta. Avšak odborníci upozorňujú, že voda na karosérii auta sa vyparí oveľa rýchlejšie, ako ju stihnete vysušiť, keď je kov horúci, čo zanechá škaredé stopy po vode. „Ak je obzvlášť teplo, mydlo môže vyschnúť skôr, ako ho opláchnete, čo značne sťaží jeho čistenie,“ uviedli ďalej odborníci. Namiesto toho odporúčajú počkať na chladnejšiu časť dňa. „Keď je vaše auto čisté a lesklé, ak je to možné, vyhnite sa parkovaniu pod stromom, kde ho pokryje lepkavá miazga a vtáčie výkaly, alebo v blízkosti zdrojov prachu, ako sú napríklad staveniská.“

2. Vyhýbajte sa automatickým autoumyvárňam

Autoumyvárne sú možno pohodlné, ale ak sa chcete naozaj starať o lak svojho auta, vyhnite sa im. „Rýchlo sa otáčajúce valce môžu zachytávať nečistoty a piesok z predchádzajúcich vozidiel, čo spôsobí jemné škrabance alebo stopy na laku,“ uvádzajú odborníci. „Tie sú viditeľnejšie na karosériách tmavej farby, ale časom lak každého vozidla vyzerá matnejší.“ Nanešťastie, samoobslužné trysky nie sú podľa odborníkov oveľa lepšie. „Kefu použilo nespočetné množstvo iných ľudí a potom ju nechali na zemi, takže bude pravdepodobne plná štrku, ktorý by mohol poškriabať lak, keď ňou budete trieť o karosériu vášho vozidla.“ Najlepší spôsob umývania auta je vybrať si čisté vedro a špongiu, autošampón a vonkajší zdroj vody, napríklad tlakový čistič alebo hadicu.

(Zdroj: Getty Images)

3. Nepoužívajte umývací prostriedok a ani kuchynskú hubku

Umývací prostriedok a kuchynská hubka by sa podľa odborníkov nikdy nemali priblížiť k autu. „Vaše vozidlo bolo navrhnuté tak, aby vás chránilo v prípade nehody, ale jeho lak môže byť prekvapivo jemný a použitie nesprávneho čistiaceho zariadenia spôsobí poškodenie,“ vysvetlili. Saponát spočiatku zabezpečí, že auto bude vyzerať čisto a lesklo, ale opakované používanie môže mať vplyv na ochrannú vrstvu laku. Abrazívne hubky na riad zas rýchlo zničia lak. Spoločnosť radí investovať do „správnej výbavy“ vrátane hadice, autošampónu, umývacej rukavice, dvoch vedier, ochranného krytu proti štrku a utierky z mikrovlákna.

(Zdroj: Getty Images)

4. Neodškrabujte vtáčie výkaly

Ak si vták uľavil na vašom aute, snažte sa vyhnúť škrabaniu tvrdým zariadením s ostrými hranami. „Najlepšie je očistiť to čo najskôr pred zaschnutím, hoci to nie je vždy možné,“ uviedla spoločnosť. „Ak výkaly zaschli, namočte handričku do horúcej vody a priložte ju na niekoľko minút na zasiahnutú oblasť. To by malo výkaly dostatočne zmäkčiť, aby sa dali zotrieť. Keď sa ponáhľate a nemáte na vlhkú handričku namočenú vo vode čas, využite čistiace obrúsky.“

5. Nezabudnite na leštenie a voskovanie

Znie to ako zbytočný krok, ale odborníci odporúčajú venovať čas lešteniu a voskovaniu auta. „Leštenie by sa malo vykonať pred voskovaním, hoci nie vždy je potrebné. Leštidlá sa veľmi jemne zažierajú do vrchných vrstiev laku, aby sa znížil výskyt škvŕn a jemných škrabancov. Na druhej strane voskovanie dodáva laku ochrannú vrstvu a zároveň lesklý povrch. Aplikácia leštidla aj vosku je pomerne jednoduchá, ale na dosiahnutie najlepších výsledkov si vyžaduje dôslednú prácu a dostatok trpezlivosti, takže si nájdite čas,“ uviedli odborníci.

(Zdroj: Getty Images)

6. Zbavte sa prípravkov na lesk

Ak sa rozhodnete vyčistiť aj interiér svojho auta, odborníci odporúčajú vyhnúť sa prípravkom, ktoré dodajú vašej palubovej doske lesk. Na dotyk sú totiž často mastné, čo je nielen nepríjemné, ale aj potenciálne nebezpečné, ak sa dostanú do blízkosti volantu, radiacej páky alebo pedálov. „Na trhu je k dispozícii množstvo prípravkov, ktoré uvádzajú, že interiér vášho auta vyzdvihnú na najvyššiu úroveň. Pravdou je však skutočnosť, že väčšinu práce zvládnete jednoduchým vysávaním a utieraním prachu a následným prechádzaním vlhkou handričkou po väčšine povrchov,“ dodali odborníci.