Vodiči POZOR! Divoké zmeny v kontrolách STK, ceny stúpnu, viacerých čaká prehliadka každý ROK!

BRATISLAVA - Ak ste majiteľom staršieho motorového vozidla, určite zbystrite a striehnite na zmeny, ktoré sa aj v našich končinách chystá uplatniť nová európska legislatíva. Podľa jej znenia sa zrejme dočkáme toho, že kontroly STK sa stanú nielen drahšími, ale aj častejšími. Záležať bude od veku a kondície vášho auta.
Detailnejšie sa téme venovala vo svojom vysielaní televízia Markíza. Niektorí skloňujú aj to, že by sa cena za jednu STK mohla zvýšiť až o dvojnásobok. Viacerí si zrejme ešte vybavujú staré časy a nazdávajú sa, že prejsť cez kontroly STK a emisnú kontrolu bude jednoduché. To sa však zmení.
Príčinou je Európska komisia, ktorá chystá súbor upravených pravidiel. Motoristom chce prikázať každoročné kontroly STK pre vozidlá, ktorá majú viac ako 10 rokov. To bude zrejme veľký problém hlavne pre ľudí s nízkymi príjmami.
Nové a drahšie merania
"To však nie je všetko. Budú sa merať napríklad aj pevné palivové častice, oxidy dusíka. diaľkové merania hluku," povedal pre Markízu generálny sekretár Spoločenstva majiteľov a technikov STK Andrej Číž.
Logicky to teda bude znamenať, že tieto nové merania si budú vyžadovať nákup nových a drahších zariadení, pre ktoré budú musieť byť zamestnanci aj vyškolení. Ako to už v takýchto prípadoch býva, majitelia týchto kontrolných staníc si budú určite tieto poplatky následne pýtať na vyšších sumách od samotných zákazníkov. Prístroje by mali stáť okolo 80-tisíc eur na jednu stanicu.
Môže sa tak veľmi jednoducho stať aj to, že dokým ste teraz platili za jednu kontrolu STK napríklad 80 eur, po novom by to mohlo byť až 170 eur.
Zmeny rieši aj rezort dopravy, nastať by mohli už o dva roky
Dôsledkom by bolo aj to, že by kontrolami už neprechádzalo toľko áut, ako doteraz, hlavne pre nové meranie pevných palivových častíc. K téme už prebehlo na ministerstve dopravy aj medzirezortné pripomienkové konanie k chystaným zmenám na STK. Rezort Jozefa Ráža teraz tieto závery vyhodnocuje.
V prípade, že tento európsky návrh bez pripomienok a v nezmenenej podobe prejde, zmeny by mohli nastať už o dva roky.