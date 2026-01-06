Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

Pamätáte si rosničku, ktorej zazvonil telefón v priamom prenose? Odpadnete, ako dnes vyzerá!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Pamätáte si legendárny trapas z Telerána, keď rosničke v priamom prenose zazvonil telefón? Sympatická blondínka Dominika Gidová sa vďaka tejto chvíli zapísala do televíznej histórie a internet na ňu nezabudol dodnes. Ako dnes žije bývalá rosnička?

Meno Dominika Gidová vám možno nič nehovorí, ale určite si pamätáte na rosničku, ktorej v priamom prenose zazvonil telefón. A to je práve ona! V rámci počasia v Teleráne sympatická blondínka počas predpovede nervózne schytila telefón do ruky a vynadala dotieravému ctiteľovi. Údajne ju už dlhšie v tom čase otravoval, až to vyústilo do skratu v živom vysielaní. „Prosím ťa, už mi daj pokoj! Už ma neotravuj, mám toho plné zuby! Som v priamom prenose, ty debil," vybuchla do telefónu.

A hneď bol na svete trapas, ktorý sa internetom šíri dlhých 14 rokov. V Markíze pôsobila 3 roky. Na poste rosničky skončila ešte na jeseň v roku 2011. Ako sa však neskôr ukázalo išlo len o reklamu televízie na seriál V mene zákona, kde si Dominika tiež zahrala, keďže je vyštudovaná herečka. Po konci v Markíze sa vydala za partnera Miloša a neskôr mu porodila dcéru Sofiu a syna Miloša. Dominika je naozaj všestranná osoba. Okrem toho, že miluje televízne kamery, venuje sa cvičeniu a v profile na sociálnej sieti má napísané, že je tvorkyňou folkgymu.

Ak ste náhodou tento výraz nepočuli, tak folkgym je Folkgym je pohybová aktivita, ktorá spája prvky ľudového tanca, gymnastiky a hudby. Zameriava sa na rozvoj rytmu, koordinácie a správneho držania tela. Je zrejmé, že Dominika na sebe pravidelne maká, čo sa odrazilo na jej vymakanej figúre. Tú predvádza pravidelne na Instagrame, kde svoje sledovateľky motivuje k pohybu. Pozrite, ako dnes niekdajšia rosnička vyzerá!

Pamätáte si rosničku, ktorej
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Instagram DGK)

