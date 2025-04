Stačilo škrabnutie od psa a žena (48) zažíva peklo na zemi: Zriedkavá choroba ju oberá o časti tela!

Gill prišla nakoniec o ruku aj nohu. (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Každé fyzické ochorenie býva zväčša veľkou záťažou aj na duševnú stránku človeka, ak sa dostane do chronického štádia a ovplyvňuje každodenný život. Presne to je aj prípad Gill Haddingtonovej (48), ktorú k úvahám o samovražde spočiatku priviedol jeden nezávažný škrabanec od jej psíka. Najprv jej museli amputovať nohu a potom ruku. Napriek tomu, že sa u nej preukázalo vzácne ochorenie, statočne bojuje s osudom.

Gill si dala najprv amputovať pravú nohu pod kolenom v roku 2017, po tom, čo jej na ňu spadla fľaštička s parfumom. Nehoda, ktorú by väčšina ľudí prehliadla, spustila chronické progresívne ochorenie (CRPS), ktoré neustupovalo. O štyri roky neskôr sa Gill rozhodla dať si amputovať pravú ruku po tom, čo ju jej pes zľahka poškriabal a vyvolalo to ďalšie vzplanutie ochorenia. Napriek traumatickým udalostiam Gill tvrdí, že sa opäť cíti byť „sama sebou“.

Gill, ktorá je kvôli svojím zdravotným problémom nezamestnaná a pochádza z anglického Morecambe v grófstve Lancashire, uviedla, že bolesť je kvôli CRPS neznesiteľná. „Zažila som veľa vzostupov a pádov. Som neuveriteľne vďačná, ako sa veci nakoniec vyvinuli. Keď som sa po prvej amputácii úplne prebrala, z tichej a trpiacej osoby som sa zmenila na niekoho, kto sa smeje a vtipkuje. Môj partner sa na mňa pozrel a povedal: ‚Starú Gill máme späť.‘ A ja sa tak aj cítim – tak normálne, ako sa len s týmto ochorením dá,“ prezradila pre denník Daily Mail.

Ako sa to celé začalo?

Gill zažila svoju prvý zdravotný problém v septembri 2015, keď jej na vrchnú časť pravej nohy spadla fľaštička parfumu. Po tom, čo trpela bolesťami chrbta 16 rokov, začala v tom roku prvýkrát chodiť o barlách. Neskôr už bola odkázaná na invalidný vozík. Myslela si, že si zlomila nohu, a tak ju jej partner Pete (67) odviezol na pohotovosť. Röntgen neodhalil žiadnu zlomeninu a Gill ubezpečili, že noha je v poriadku, a poslali ju domov. „Počas nasledujúcich šesť až deväť mesiacov sa mi noha začala stáčať do 90-stupňového uhla,“ uviedla Gill. „Dospelo to do bodu, keď už bolo vidno kosť. Robili sa mi pľuzgiere a vredy, ktoré sa šírili až k členku. Brala som 30 rôznych liekov proti bolesti denne – ale ani to nezaberalo, vysvetlila. V roku 2016 jej po vyšetreniach v nemocnici diagnostikovali CRPS, ochorenie, ktorým v Spojenom kráľovstve trpí približne 16-tisíc ľudí.

Bolesť sa zvyčajne prejavuje na jednej končatine, no môže sa rozšíriť aj do iných častí tela. Pokožka v postihnutej oblasti môže byť natoľko citlivá, že aj jemný dotyk či zmena teploty spôsobí intenzívnu bolesť. Postihnuté miesto môže tiež opuchnúť, stuhnúť alebo meniť farbu a teplotu. CRPS sa často postupne zlepšuje, no niektorí pacienti trpia bolesťou celé roky. Niekedy sa to označuje aj ako „choroba samovrahov“ kvôli psychickému utrpeniu, ktoré spôsobuje, že nektorí pacienti zvažujú samovraždu. V roku 2017 sa Gill rozhodla pre amputáciu pravej nohy pod kolenom. Dnes chodí s protézou a príležitostne používa invalidný vozík. Ale už o tri roky neskôr, v marci 2020, sa jej CRPS opäť zhoršilo po tom, čo ju jej pres nechtiac poškrabal.

Po ôsmich mesiacoch fyzioterapie Gill nedokázala pravú ruku otvoriť viac než do päste. Bolesť bola taká silná, že sa nedokázala na nič sústrediť a trpela neustálou agóniou. Presne štyri roky po prvej amputácii, sa rozhodla pre amputáciu aj pravej ruky. „Ihneď potom som mala pocit, že sa mi vrátil späť môj život. Je mi len ľúto ľudí, ktorí musia žiť s touto bolesťou a zatiaľ nemali možnosť podstúpiť dobrovoľnú amputáciu,“ uviedla žena, ktorú ešte isto čakajú ďalšie zdravotné skúšky.

Čo je CRPS?

Complex regional pain syndrome (CRPS), alebo komplexný regionálny bolestivý syndróm je ochorenie, ktoré spôsobuje extrémny diskomfort, ktorý neustupuje. Zvyčajne postihuje len jednu ruku alebo nohu po predchádzajúcom zranení, ako je napríklad zlomenina alebo vyvrtnutie bez poškodenia nervov. Reakcia tela je oveľa silnejšia, než je bežné, a často spôsobuje bolesť horšiu ako samotné pôvodné zranenie. Hlavným príznakom je bolesť, ktorá môže byť pálivá, bodavá, štípavá alebo pulzujúca. Postihnutá končatina je zvyčajne veľmi citlivá na dotyk a aj obyčajné oblečenie môže spôsobovať agóniu. CRPS spôsobuje aj opuchy, ktoré vedú k stuhnutosti, slabosti končatiny a trhavým pohybom. Kĺby môžu byť červenšie alebo teplejšie než zvyčajne. Mnohí pacienti s CRPS trpia úzkosťou alebo depresiou.

Čo spôsobuje CRPS?

Presná príčina CRPS nie je známa, no predpokladá sa, že ide o zvýšenú citlivosť nervov v postihnutej oblasti, čo môže meniť dráhy bolesti medzi končatinou a mozgom. Zriedkavo môže byť príčinou aj cievna mozgová príhoda (mŕtvica) alebo viaceré operácie na postihnutej končatine. V jednom z desiatich prípadov sa nenájde žiadna zjavná príčina. Čo sa týka liečby, neexistuje univerzálne riešenie. Terapie sa zameriavajú na udržiavanie pohyblivosti prostredníctvom rehabilitácie a zmiernenie bolesti. Môže sem patriť fyzioterapia, ergoterapia či lieky.