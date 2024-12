Domáci miláčik muža (55) zabil jediným škrabancom: Záchranárom sa naskytol smutný pohľad!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dmitrij Ukhin z Leningradskej oblasti v Rusku sa vcelku potešil, keď našiel 22. novembra svoju mačku, ktorá sa mu niekam zatúlala a hľadal ju dva dni. Keď ju však niesol domov, došlo k incidentu. Zviera na neho nečakane zaútočilo a zranilo mu nohu tak vážne, že to viedlo k jeho smrti. Dmitrij mal totiž cukrovkou kombinovanú so zlou zrážanlivosťou krvi a vysokým krvným tlakom. V čase nehody nebola Dmitrijova manželka Natália doma, tak zatelefonoval svojmu susedovi, aby mu povedal, že sa ťažko zranil a nemôže zastaviť krvácanie. Policajný zdroj údajne miestnym médiám povedal: „Okolo 23:00 zavolal muž na číslo 112 a oznámil, že jeho priateľ krváca z nohy kvôli pretrhnutej žile. Lekári, ktorí prišli, len potvrdili mužovu smrť.“ Sused spomenul, že príchod záchranárov trval príliš dlho.

Dmitrijova manželka povedala, že ich mačka Styopka bola milá a neškodná a rada sa sama prechádzala, píše denník Daily Mail. Osud mačky je v súčasnosti neznámy, rovnako ako oficiálna príčina smrti jej majiteľa. U niektorých ľudí vyvolali správy o tejto nehode viac otázok než odpovedí. „Keby mačky tak ľahko dokázali pretrhnúť žily, nestávalo by sa to častejšie? Neviem, ako takéto škrabance fungujú, ale prečo ho vôbec škrabala po nohe?“ pýtal sa jeden z komentujúcich. Druhý uviedol: „To nie je možné. Škrabú hlbšie ako ľudské nechty, ale ich pazúry sú také malé, že by nevytvorili hlbokú ranu! Krvácali by, ale nespôsobilo by to smrť. Domáce mačky nie sú medvede a nie sú to démoni. Sú náladové, ale nie zlé.“

Mačacie pazúry môžu potenciálne spôsobiť jav známy ako horúčka z mačacích škrabancov. Ak infikovaná mačka olíže otvorenú ranu, uhryzne alebo poškriabe človeka, táto choroba môže byť prenosná. Najviac sú ohrozené deti a tínedžeri, no aj dospelí so slabším imunitným systémom. V extrémnych prípadoch môžu deti mladšie ako päť rokov alebo osoby so zníženou imunitou čeliť infekciám iných orgánov, ako sú pečeň, slezina alebo srdcové chlopne. Väčšina ľudí nepotrebuje liečbu, pretože infekcia sa zahojí sama za dva až osem týždňov. WebMD uvádza, že k smrti môže dôjsť aj v dôsledku neužívania vhodných antibiotík, ale o vykrvácaní sa nehovorí.