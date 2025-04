Máte plné zuby otravného kolegu? Personalista radí: TOUTO vetou ho odbijete a nestratíte prácu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa jeho slov existuje výraz, ktorý je „krátky, ostrý a smrteľný“. A tým výrazom je: Beriem na vedomie. „Tento výraz nevyžaduje žiadnu reakciu, žiadne ďalšie vysvetľovanie. Hovorí za všetko – a zároveň nikoho neurazí,“ vysvetľuje Ahmed v populárnom videu na TikToku. Dodáva, že najinteligentnejší ľudia v korporáciách používajú práve tieto formy komunikácie, vďaka ktorým si udržia rešpekt a zároveň sa vyhnú problémom. Okrem tohto výrazu ponúka aj ďalšie frázy, ktoré sú rázne, no zároveň nikoho neurazia.

„Ďakujem za váš podnet, ďalej to prevezmem už ja.“ V preklade: „Už stačilo, sadnite si.“

V preklade: „Ak chcete postupovať týmto spôsobom, zaznamenám to.“ Podľa Ahmeda to znamená, že všetku zodpovednosť týmto pripisujete konkrétnemu kolegovi a v prípade pochybenia budete mať svoju „dohodu“ zaznamenanú napríklad v maile.

„Zhodnime sa, že sa nezhodneme – a v prípade potreby to posunieme ďalej." Alebo inak: „Táto debata končí, ale ak chcete, môžete sa o tom skúsiť pobaviť s vedúcimi."

„Ani jedna z týchto viet neznamená zvýšený hlas, ani vás za ne nevyhodia. Ale každá z nich povie presne to, čo chcete vyjadriť,“ vysvetľuje Ahmed. Dodáva, že profesionalita neznamená pasivitu, ale stratégiu. Pod videom sa okamžite rozbehla živá diskusia. „Túto radu som práve potrebovala,“ napísala jedna z komentujúcich. Ďalšia priznala, že pri komunikácii nasadzuje neutrálnu, ale výraznú mimiku, zatiaľ čo iní sa podelili o obľúbený trik – ukončiť e-mail suchým: „S pozdravom“ namiesto srdečnejšieho: „S prianím pekného dňa“. „Tá fráza o tom, že si to prevezmem, je perfektná. Od zajtra ju používam,“ znie ďalší komentár. Iný používateľ uzavrel: „Táto diplomacia je presne to, čo som potreboval do môjho kancelárskeho prežitia.“