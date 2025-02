Kariérna koučka radí: Ak vám na pohovore položia TÚTO otázku, vždy odpovedzte áno! Bizarný dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Ak chcete na svojom ďalšom pracovnom pohovore urobiť dobrý dojem, tento psychologický trik sa vám môže hodiť. Kariérna expertka hovorí, že ak vám počas pohovoru položia jednu konkrétnu otázku, vždy by ste mali odpovedať „áno“. Ide o jednoduchý krok, ktorý, ako tvrdí, môže mať veľký vplyv na to, čo si o vás vedúci pomyslí.

Otázka znie: „Chceli by ste šálku čaju alebo vody?“ Koučka v oblasti zamestnania, Jackie Racineová, ktorá na sociálnych sieťach zdieľa svoje tipy na hľadanie práce, vysvetlila vo videu na TikToku, že ak vám na začiatku pohovoru ponúknu nápoj, mali by ste vždy odpovedať áno. Racineová tvrdí, že jej teória je podložená behaviorálnou vedou a je spojená s javom známym ako efekt Benjamina Franklina. Tento proces vytvára akýsi psychologický efekt, kde si dotyčná osoba uvedomí, že pre vás niečo urobila, a tým pádom na vás začne mať pozitívny názor. Inými slovami, keď niekto niečo urobí pre vás, môže to zlepšiť jeho sympatie voči vám.

Niektorí personalisti používajú aj iné malé „testy“, aby zistili, či je kandidát vhodný na prijatie. Jedným z príkladov je test s kávovou šálkou, ktorý využíva Trent Innes, bývalý riaditeľ účtovnej platformy Xero a súčasný riaditeľ rastu v hotelovej obchodnej platforme SiteMinder. Innes zdieľal túto taktiku, ktorú používal pri každom pohovore, v rozhovore z roku 2019, píše portál Business Insider. Počas pohovoru vezme kandidáta na prechádzku do kuchyne a nejakým spôsobom ho vždy presvedčí, aby si so sebou odniesol nápoj.

Následne sleduje, či si kandidát po pohovore svoj hrnček uprace. Innes verí, že toto konanie – túžba upratať po sebe – odráža prístup, ktorý prispieva k firemnej kultúre. Považuje to za kľúčové, pretože schopnosti a vedomosti je možné získať, ale základným faktorom je práve prístup.