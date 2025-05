Žena (41) sa vzdala zubnej pasty, šampónu aj deodorantu: Výsledok ju prekvapil! Jednu vec si nevie vynachváliť

Ilustračné foto (Zdroj: TikTok/holy_holistics/Getty Images)

Bývalá zdravotná sestra Brittany, ktorá v súčasnosti pracuje ako holistická terapeutka vyradila zo života nielen zubnú pastu, šampóny či dezodoranty, ale aj lieky, píše denník Daily Star. Uviedla, že „toto nie je len životný štýl, je to prežitie... Nechcem nikoho presviedčať. Iba zdieľam to, čo mne pomohlo po rokoch trápenia. Choroby nás finančne zruinovali, minula som stovky tisíc dolárov, aby som zistila, čo mi vlastne je. Ľudia by mali vedieť, že existuje aj iná cesta.“ Brittany Tvrdí, že sa jej podarilo vyliečiť zvnútra. „Vlasy nemám mastné, nezapácham a zubné kazy som si vyliečila bez zubára... To, čo robím, funguje, a áno, voniam celkom dobre, ďakujem za opýtanie,“ dodala.

S manželom je zosobášená 24 rokov a ich tri deti vo veku 24, 21 a 14 rokov nikdy neboli očkované a všetky vzdeláva doma. K radikálnej zmene životného štýlu ju priviedli zdravotné problémy, ktoré sa začali zhoršovať po roku 2015. Vážila takmer 120 kilogramov, trpela bolesťami a lekári jej opakovane dávali chybné diagnózy. „Navrhovali mi veľké operácie, aj keď vôbec netrafili problém. Moje telo kolabovalo a nikto ma nepočúval,“ spomína. Skutočná diagnóza prišla až v roku 2018, keď vyšetrenie magnetickej rezonancie odhalilo nádory na chrbtici a prasknuté platničky. Nasledovala urgentná operácia. O štyri mesiace jej prasklo slepé črevo. „Zdravotníctvo ma sklamalo ako pacientku aj ako zdravotnú sestru. Bola som len číslo v systéme, ktorý zarába na ľudskom utrpení,“ uviedla. V roku 2021 podstúpila druhú operáciu chrbtice, tento raz jej lekári voperovali kovový rám.

Až v roku 2023 jej genetické testy odhalili skutočný problém, syndróm Ehlers-Danlos a mutáciu génu MTHFR. „Zrazu všetko dávalo zmysel. Roky bolesti, únava, problémy s imunitou, všetko to súviselo,“ vysvetľuje. Po 22-och rokoch v zdravotníctve dala výpoveď a začala sa venovať holistickému liečiteľstvu. Odvtedy úplne zmenila prístup k starostlivosti o svoje telo. Dezodorant si vyrába sama na báze horčíka, zuby si čistí domácim práškom a namiesto šampónu používa iba sódu bikarbónu a ocot, a to len raz za niekoľko mesiacov. „Telo nesmrdí, keď sa správne detoxikuje a dopĺňa horčík. A chlorofyl mi tiež pomáha. Šampóny spôsobujú mastnotu. Keď ich prestanete používať, pokožka sa s tým sama vyrovná,“ uviedla.

Napriek pochybnostiam okolia Brittany verí, že našla svoju cestu. Svoj príbeh začala zdieľať cez sociálnu sieť TikTok, kde propaguje aj svoju značku prírodných produktov. „Pôvodne som len chcela trochu zviditeľniť svoj biznis. Teraz som plnohodnotná UGC tvorkyňa a influencerka. Možno je to moje nové poslanie, pomáhať iným inak, než som to robila doteraz,“ uzavrela, pričom UGC je obsah, ktorý tvorí používateľ.