Dievčina si už rok neumyla vlasy šampónom: Výsledok všetkých šokoval! Prírodný recept na krásnu hrivu

Tvorkyňa obsahu na sociálnych sieťach Georgia Pecková veľmi rada o sebe hovorí, že praktizuje „životný štýl predkov“ a je zástankyňou prirodzenej krásy. V nedávnom príspevku priviedla svojich priaznivcov do rozpakov, keď im prezradila, že už rok si neumývala vlasy prípravkom z drogérie alebo obchodu s prírodnou kozmetikou. „Ako vidíte, moje vlasy sú dosť husté, sú dosť vlnité, a toto je dôkaz, že si nemusíte kupovať žiadne šampóny, kondicionéry ani výrobky,“ uviedla. Spresnila, že nielenže nepoužíva štandardný šampón a kondicionér, ale nedotkne sa ani výrobkov, ktoré sú označené ako „organické a biologicky odbúrateľné“. Tvrdila, že mnohé bežné vlasové prípravky sú plné chemikálií, ktoré zbavujú pokožku hlavy prirodzených olejov a spôsobujú mastnotu, lupiny a šupinatenie.

Keď chce, aby jej vlasy zostali zdravé a hydratované a pokožka hlavy čistá, praktizuje svoj vlastný recept: „Raz týždenne si pripravujem bylinkovú vodu na oplachovanie vlasov, ktorá obsahuje rozmarín a levanduľu, oregano, jablčný ocot, žihľavu, a ak sa cítim obzvlášť zle, pridám aj surové vajce a trochu olivového oleja. Po opláchnutí vlasov teplou vodou a jablčným octom pridám oplachovač a zvyčajne ho nechám pôsobiť päť až desať minút a potom ho len zľahka zmyjem.“ Jej bylinkový prípravok na opláchnutie obsahuje surové vajce a proteíny, ktoré vlasy vyživujú. Georgia tiež vysvetlila, že rovnako dôležité, ako to, čo si dávate na vlasy, je aj strava a je nevyhnutné, aby ste udržiavali svoje telo hydratované.

Tvorkyňa obsahu potom prezradila, že sa jej ľudia často pýtajú, či nemá príliš mastné vlasy. „Faktom je, že ak celý život používate šampón, vaše vlasy sa dostanú do takého cyklu, v ktorom sa zbavujú olejov a potom pokožka produkuje viac oleja. Neskôr si ich musíte znova umyť, takže musíte tento cyklus prerušiť, čo môže trvať štyri až šesť týždňov, v závislosti od typu vašich vlasov,“ prezradila. Napokon zdôraznila, že v jej prípade to bolo šesťtýždňové adaptačné obdobie, počas ktorého jej vlasy vyzerali neprirodzene mastné. Napriek tomu, že zúfalo túžila umyť si ich, vydržala a časom sa jej vlasy prispôsobili. Teraz ich už netreba umývať štandardným spôsobom. „Úprimne, ani sekundu neľutujem svoje rozhodnutie a moje vlasy sú také jemné!“

Video, ktoré dievčina zverejnila na TikToku, mnohých prekvapil. Používatelia sociálnych sietí sa však v názore na takúto starostlivosť o vlasy rozchádzali. Zatiaľ čo niektorí priznali, že aj oni robia to isté, iní sa s tým nevedeli stotožniť. Jedna z používateliek uviedla: „Áno! Ja tiež! Už osem rokov. Iba voda, dvakrát týždenne. Rovnaký postup, ako keď používam šampón. V lete si vlasy občas umývam vlasy vajíčkom s medom. Alebo so sódou bikarbónou a opláchnem octom.“ Druhý napísal: „Od roku 2008 nepoužívam žiadne vlasové produkty a je to v poriadku.“ Tretí dodal: „Súhlasím. Po desaťročiach každodenného šampónovania teraz každý deň používam len vodu.“