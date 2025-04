Veterinárka vysvetlila päť častých prejavov domácich miláčikov: Ak robí TOTO aj ten váš, zbystrite!

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay)

Celosvetová komunita na opatrovanie domácich zvierat TrustedHousesitters spolupracovala s veterinárnou lekárkou Rebeccou MacMillanovou, aby rozlúštili význam rôznych pozdravov domácich zvierat. Veterinárka preskúmala päť ich najčastejších pozdravov a pre denník Mirror prezradila, čo znamenajú.

Nadmerné vzrušenie

Charakterizuje ho nadmerné skákanie, štekanie, behanie v kruhu či dokonca pomočenie sa. Tento typ privítania môže naznačovať nahromadenú energiu a silnú náklonnosť. MacMillanová vysvetľuje, že váš príchod domov môže vyvolať nadšenie psa, najmä ak ho privítate vysokým hlasom a nadšenou rečou tela. Niektoré psy sa pri takomto rozradostení pomočia, najmä šteňatá a mladé psy, dodala. Majiteľom sa preto odporúča reagovať v kľude a privítať psa pokojne.

Plaché alebo ostýchavé správanie

Charakterizuje ho uhýbanie očnému kontaktu, nízky postoj či schovaný chvost. Odborníčka vysvetlila, že niektorí domáci miláčikovia sa môžu správať placho alebo nesmelo, čo môže byť forma podriadeného správania. Neznamená to však, že vás neradi vidia. Veterinárka uviedla, že váš domáci miláčik vás vníma ako svojho vodcu a zdraví vás úctivo. Navrhuje, aby ste si sadli na jeho úroveň a hovorili na neho pokojným tónom.

Prináša vám hračku alebo darček

Domáci miláčikovia často prinášajú hračky alebo darčeky ako spôsob, ako nadviazať kontakt so svojimi majiteľmi. Psy to zvyčajne robia ako žiadosť o hru, zatiaľ čo mačky môžu darčeky priniesť ako znak náklonnosti. Odborníčka vysvetlila, že to môže byť spôsob, ako s vami chcú nadviazať kontakt ihneď. “Mohli sa aj trochu nudiť, kým ste boli vonku, a teraz sú pripravení na hru alebo cvičenie. Toto správanie môže byť posilnené aj tým, ako reagujete. Ak vedia, že prinesenie hračky pravdepodobne vyvolá dobrú reakciu z vašej strany, budú to robiť zakaždým."

Úplná ľahostajnosť

Ak váš domáci miláčik reaguje ľahostajne, keď vojdete do dverí, môže to prekvapivo znamenať, že je spokojný vo svojom kožuchu. "To svedčí to o tom, že váš príchod a odchod nepovažujú za veľkú vec a že sú spokojní vo svojej vlastnej spoločnosti. To znamená, že problémy so správaním, ako je napríklad úzkosť z odlúčenia, ich ovplyvňujú menej," vysvetľuje MacMillanová. Ak je však nezaujatosť niečím novým, alebo je sprevádzaná inými príznakmi, je čas na návštevu veterinára.

Hlasové prejavy

V prípade hlasových prejavov váš chlpáč nerobí hluk bez dôvodu. Je dôležité vnímať jeho tón a reč tela, aby ste pochopili, čo vám chce povedať. Napríklad pes, ktorý kráča so sklopenými ušami, môže žiadať o pohladenie alebo čas strávený osamote. Ak však vrtí chvostom ako zmyslov zbavený, pravdepodobne je nadšený, že vás vidí.