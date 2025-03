Neviete, kam cez leto na dovolenku? Zabudnite na Taliansko či Grécko: TOTO je najlepšia destinácia roka!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Chorvátsko bolo oficiálne vyhlásené za najobľúbenejšiu cestovateľskú destináciu v Európe na základe verejného hlasovania, do ktorého sa zapojilo viac ako milión turistov z celého sveta. Tento úspech podčiarkuje rastúcu popularitu tejto balkánskej krajiny ako dovolenkovej destinácie, ktorá láka návštevníkov svojimi prírodnými krásami, kultúrnym bohatstvom a gastronómiou. Chorváti si prevzali toto prestížne ocenenie na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu na svete ITB (Internationale Tourismus-Börse), ktorý sa konal v Berlíne od 4. do 6. marca, informuje denník New York Post.

(Zdroj: Getty Images)

Veľtrh ITB v Berlíne, ktorý každoročne priláka tisíce vystavovateľov a návštevníkov, ponúkol krajinám ideálnu príležitosť predstaviť svoje najnovšie turistické produkty a stratégie. Počas tohto podujatia bol vyhlásený aj výherca ankety o najobľúbenejšiu európsku turistickú destináciu a stalo sa ním Chorvátsko. Na druhom mieste skončilo Španielsko, na treťom Rakúsko, na štvrtom Taliansko a na piatom Grécko. Takéto ocenenie upevňuje povesť tejto balkánskej krajiny ako lokality, ktorú treba navštíviť. Atraktívna je svojím pobrežím, historickými mestami, bohatou históriou a kultúrou, stredomorskou kuchyňou, vínom, hľuzovkami a možnosťami turistiky. Na veľtrhu ITB prezentovali Chorváti svoj kultúrny a cestovný ruch, gastronómiu a udržateľné cestovanie realizované prostredníctvom ochutnávok vín a syrov, prezentácií a ukážok.

Krajina má viac ako 1 000 ostrovov a vďaka zvyšujúcemu sa dopytu, najmä zo strany nemeckých návštevníkov, rozšíreným leteckým linkám a narastajúcej povesti luxusnej a dobrodružnej destinácie sa očakáva, že rok 2025 bude pre Chorvátsko veľmi úspešný. Zakladateľ cestovateľskej webovej stránky The Points Guy, Brian Kelly, nedávno povedal, že táto európska krajina je miestom, ktorú treba v roku 2025 navštíviť. „Chorvátsko má nádherné pláže, naozaj zábavné párty ostrovy, a to iba za zlomok ceny. Je to určite atraktívne miesto,“ uviedol pre New York Post.