Z Marcely (47) sa stala ľudská Barbie: FOTO Toto dokázala bez plastických operácií! Spadne vám sánka

Ilustračná foto (Zdroj: Profimedia)

BUENOS AIRES – Marcela Iglesiasová, ktorá si získala pozornosť verejnosti ako takzvaná „ľudská Barbie“, podstúpila ďalšiu netradičnú omladzovaciu procedúru. Jej cieľom je dosiahnuť mladistvý vzhľad bez plastických operácií či umelých výplní. Tentoraz investovala 10 500 eur do injekčnej aplikácie cudzieho tuku do tváre a tela.

Marcela, 47-ročná rodáčka z Buenos Aires, nie je v oblasti estetických zákrokov žiadnym nováčikom. V minulosti sa dostala do centra pozornosti po tom, čo oznámila svoj zámer podstúpiť transfúziu krvi od vlastného 23-ročného syna Rodriga, aby si omladila organizmus zvnútra. „Z tejto novej procedúry som nadšená, pretože ide o najprirodzenejší spôsob, ako doplniť objem vlastného tela. Moja pleť pôsobí mladšie, sviežejšie a plnšie,“ uviedla Iglesiasová pre denník Mirror.

Reakcie verejnosti na seba nenechali dlho čakať. Mnohí ju prirovnávajú k postave Elisabeth Sparkle z filmu „The Substance“, kde si hlavná hrdinka stvárnená Demi Mooreovou vpichuje tajomnú látku a mení sa na svoju mladšiu verziu. Iglesiasová na tieto prirovnania reaguje pokojne: „Neprekáža mi to. Vnímam ten film ako metaforu k hľadaniu lepšej verzie samého seba.“ Marcela si tuk nechala aplikovať do tváre, spánkov, rúk a dolných končatín. Ako tvrdí, procedúra priniesla citeľné výsledky bez potreby invazívneho zákroku. „Podstúpila som dve aplikácie na nohy, jednu na spánky a jednu na ruky,“ vysvetlila.

Podľa jej slov je úžasné sledovať, ako jej telo reaguje na niečo také prirodzené. „Tento zákrok mi doslova zmenil pohľad na estetickú medicínu, vyzerám ako ja sama, bez skalpela a bez výplní,“ doplnila. Jednou z najväčších výhod procedúry je podľa nej fakt, že nevyžaduje žiadnu rekonvalescenciu. „Výsledky sú viditeľné okamžite, je to ako malý zázrak za hodinu,“ uzatvára Iglesiasová, Za posledné roky už do kozmetických úprav investovala viac než 104 000 eur, no ako sama tvrdí, každý zákrok bol krokom k sebaláske a spokojnosti.