Muž (31) minul 42-tisíc na estetické zákroky: Chcem vyzerať ako filter na Instagrame! Dnes by ste ho nespoznali

LONDÝN - Angličan Dale-Saint Cullen je živým príkladom modernej túžby po dokonalosti. Svojím vzhľadom sa inšpiroval umelo upravenými fotografiami, ktoré sú dnes populárne na sociálnych sieťach a rozhodol sa podstúpiť celý rad kozmetických zákrokov, aby dosiahol imidž, ktorý by sa dal prirovnať k fotografickým filtrom. Za šesť rokov investoval desiatky tisíc eur do procedúr v zahraničí, no na rozdiel od naplnených očakávaní mu jeho cesta za dokonalosťou priniesla trpké precitnutie.

Tridsaťjedenročný Dale-Saint Cullen z Chester-Le-Street, County Durham v Anglicku, sa od roku 2019 zmenil na nepoznanie. V tomto období sa rozhodol, že bude vyzerať ako „Instagram filter“ a pohltený svetom online dokonalosti, absolvoval kozmetické procedúry v Poľsku a Turecku. Ich výsledkom je upravené brada, čeľusť, liposukcia, transplantácia vlasov, nové zubné korunky a kompletné tvarovanie tela. Sám priznáva, že absolútne zbožňuje svoj nový vzhľad a neľutuje, že podstúpil všetky zákroky. Jedným dychom však dodáva, že chce varovať ostatných pred nebezpečným vplyvom sociálnych sietí. Bola mu totiž diagnostikovaná telesná dysfória, čiže psychické ochorenie, ktoré v ľuďoch vyvoláva neustále obavy o svoj vzhľad. Preto sám sebe sľúbil, že už nepodstúpi ďalšie zákroky.

„Zakaždým, keď som letel do zahraničia, ukazoval som lekárom a chirurgom filtrované fotografie na Instagrame. Toto bol vzhľad, ktorý som chcel dosiahnuť. Bol som pohltený zradným cyklom dokonalosti. Sociálne siete ma prinútili mať plnšie pery, bohatšie vlasy a dokonalé zuby a až keď som to všetko mal, uvedomil som si, že to nevyzeralo tak, ako som si myslel,“ uviedol Dale, informuje denník New York Post. Hoci nebol v škole nikdy šikanovaný, podľa jeho slov mal nízke sebavedomie a bol nešťastný z toho, ako vyzeral. V novembri 2019 si preto rezervoval letenku za 11 libier (13,15 eur) do Varšavy na rhinoplastiku, za ktorú zaplatil 4 263 libier (5 098 eur). „Bolo to prvý raz, čo som podstúpil operáciu pod anestéziou. Bol som naozaj nervózny, pretože som nevedel, čo mám očakávať.“ Procedúra trvala asi tri hodiny a keď sa prebral, údajne sa zamiloval do jej výsledkov. Potom sa vrátil na sociálne siete a zatúžil po ďalších vylepšeniach.

„Stával som sa čoraz viac a viac závislý. Bolo to vzrušujúce a plné prekvapení. Vedel som, že sa môj vzhľad zmení a budem vyzerať lepšie. Sociálne siete boli plné trendov a ja som sa snažil držať krok. Bol to euforický pocit.“ V júli 2020 odcestoval do Istanbulu v Turecku, kde si dal vylepšiť zuby, ktoré ho stáli 6 046,16 libier (7 230,26 eur). Dale lietal medzi Anglickom a Tureckom počas štyroch rokov viac ako desaťkrát. Za vylepšenia zovňajšku zaplatil zhruba 14 300 libier (17 100 eur). Medzi jeho „najtransformačnejšie“ zákroky patrí kompletné tvarovanie tela a ultrazvuková liposukcia zameraná na odbúranie tuku, ako aj kompletnú transplantáciu vlasov. Išlo o najdlhšiu procedúru, ktorá trvala osem hodín a stála 4 320 libier (5 166 eur). Dale vysvetlil, že z výsledkov bol vždy ako v siedmom nebi. Transplantácia vlasov ho však takmer odradila. „Nebol som nervózny, pretože som už predtým podstúpil toľko iných operácií, že som vedel, čo môžem očakávať. Ale na oddelení som sa zrútil. Bol som omráčený a zmätený a o pár hodín ma už viezli na ďalšiu operačnú sálu, aby dokončili druhú polovicu premeny.“

Napriek tomu, že miloval svoj nový vzhľad s vyrysovanými črtami, diagnóza telesnej dysfórie v máji 2022 ho prinútila uvedomiť si, že nikdy nedosiahne to, čo chcel. „Strávil som toľko času, peňazí a energie za honbou za dokonalým vzhľadom, že je to šialené. Ľuďom by som len povedal, aby si najprv urobili prieskum a uistili sa, že to robia zo správnych dôvodov. Myslím si, že moja myseľ ešte nedobehla môj vzhľad a mám pocit, že stále sú vo mne tieto neistoty. Stále ma však prenasleduje chuť rezervovať si letenku do Istanbulu. A nemyslím si, že niekedy prestanem.“