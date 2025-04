Pracujete na zmeny? Ohrozujete zdravie svojho srdca, zistili vedci: Jedením v TOMTO období dňa to zvrátite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Nočné zmeny môžu výrazne zhoršiť zdravie srdca, varujú vedci z britskej University of Southampton a americkej nemocnice Mass General Brigham. Nový výskum však naznačuje, že riziká sa dajú zmierniť jednoduchou zmenou – a to jedením len v tomto období dňa.

Výskumný tím pracoval s dvadsiatimi zdravými mladými ľuďmi počas dvojtýždňového experimentu bez prístupu k hodinám či dennému svetlu. Účastníci strávili 32 hodín v slabo osvetlenej miestnosti, bez zmeny polohy tela, pričom každú hodinu konzumovali rovnaké občerstvenie. Cieľom výskumu publikovaného v prestížnom vedeckom časopise Nature Communications bolo preskúmať, ako narušenie vnútorných biologických hodín – takzvaná cirkadiánna nezhoda – ovplyvňuje fungovanie organizmu.

(Zdroj: Getty Images)

Po simulácii nočnej práce boli dobrovoľníci rozdelení do dvoch skupín. Jedna jedla iba v noci, ako to robí väčšina nočných pracovníkov, druhá len počas dňa. Vedci následne sledovali ukazovatele súvisiace so zdravím srdca – vrátane funkcie autonómneho nervového systému, hladiny inhibítora aktivátora plazminogénu-1 (ktorý zvyšuje riziko krvných zrazenín) a krvného tlaku. Výsledky boli jasné – u ľudí, ktorí jedli len cez deň, sa tieto rizikové faktory nezvýšili. „Naša predchádzajúca práca ukázala, že keď je náš denný režim v nesúlade s vnútornými hodinami, zvyšuje sa riziko kardiovaskulárnych ochorení,“ uviedol profesor Frank Scheer z Brigham and Women’s Hospital, informuje denník The Independent.

„Chceli sme zistiť, čo môže pomôcť toto riziko znížiť – a ukazuje sa, že rozhodujúcu úlohu zohráva práve načasovanie jedla,“ prezradil ďalej Scheer. Hlavná autorka štúdie, doktorka Sarah Chellappaová z University of Southampton, dodáva: „V experimente sme vylúčili všetky možné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky. Môžeme teda s istotou povedať, že práve čas jedenia má kľúčový vplyv na zmenu kardiovaskulárneho rizika.“