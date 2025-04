Vyhadzujete peniaze von oknom? Vyhnite sa v obchode týmto piatim CHYBÁM pri nákupe a ušetríte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ALDERSHOT - Bývalý pracovník známeho britského supermarketu sa rozhodol podeliť o skúsenosti so svojimi internetovým sledovateľmi a ušetriť im tak množstvo peňazí, ktorými úplne zbytočne pri nakupovaní plytvajú. Al Baker poukázal na päť chýb, ktorých sa najčastejšie zákazníci v potravinách dopúšťajú. Stačí pritom malá zmena v návykoch a zostalo by im v peňaženke oveľa viac financií.

Al Baker z anglického Aldershotu je známy svojimi rozumnými tipmi na nakupovanie, zostavovaním rozpočtu a hľadaním výhodných ponúk pre svoju viacčlennú rodinu. Prednedávnom sa o svoje nápady podelil aj s portálom What's The Jam, pre ktorý uviedol, že mnohí ľudia prehnane míňajú, plytvajú jedlom a zmeškajú každú príležitosť na ušetrenie zopár centov. Tu je jeho päť kľúčových rád, ako sa tomu vyhnúť:

1. Vždy majte vytvorený nákupný zoznam

Vypracovanie nákupného zoznamu a držanie sa ho je kľúčové, pretože „bez plánu, čo vlastne potrebujete kúpiť, sa ľahko dostanete k impulzívnym nákupom a zabudnete na dôležité veci,“ vysvetlil Baker, ktorý ale odporúča najprv skontrolovať veci v špajze, chladničke či mrazničke, aby ste zbytočne nekupovali niečo, čo ešte máte alebo nepotrebujete hneď.

2. Ak môžete, použite skenovanie potravín

Baker radí, aby zákazníci využili funkciu „scan-and-go“, ak ju obchod ponúka. Je veľmi ľahké bezcieľne sa túlať po predajni, hádzať bez rozmyslu veci do košíka a pri pokladni dostať šok z vysokého účtu. „Skenovanie počas nakupovania je užitočné, pretože presne viete, koľko budete musieť na konci zaplatiť, keďže sa cena priebežne aktualizuje,“ poradil bývalý zamestnanec supermarketu. „Mnohokrát som niečo naskenoval, uvidel, ako to ovplyvnilo celkovú sumu, a položil som to späť,“ dodal s tým, že naozaj to pomáha obmedziť impulzívne nákupy a držať sa rozpočtu. Nezabudnite si zároveň uplatniť svoju vernostnú kartu a zoberte si so sebou tašky, aby ste si nemuseli kupovať nové.

3. Sústreďte sa na jednotkovú cenu

Toto je niečo, čo sa dá ľahko prehliadnuť alebo na čo sa v obchode dostatočne nemyslí. „Akokoľvek môže byť lákavé získať produkt za najnižšiu cenu, možno zistíte, že keď porovnáte náklady na jednotku, akciový predmet je drahší, pretože váži menej,“ povedal Baker. „Aj keď cena, ktorú zaplatíte, je nižšia, dostanete menej produktu a nakoniec si ho budete musieť kúpiť znova skôr, čo znamená, že ste nič neušetrili. Napríklad nekupujte už nastrúhaný syr – kúpte si blok syra a nastrúhajte si ho sami doma. Pamätajte, že hotové jedlá nie sú vhodné pre vašu peňaženku."

4. Kombinujte viaceré značky

Podľa Bakera môže byť otvorenosť voči rôznym značkám pri nákupe výraznou pomocou pri šetrení peňazí. „Ak sa naozaj snažíte ušetriť, ale nechcete prísť o kvalitu, skúste skombinovať značkový výrobok s produktom vlastnej značky supermarketu, aby vám dlhšie vydržal,“ navrhol. Tento šikovný otec túto logiku uplatňuje aj pri varení večere pre svoju rodinu. „Zvykli sme kupovať dva poháre omáčky na cestoviny a bolo to už naozaj drahé,“ povedal. „Teraz pridám do panvice jeden pohár značkovej alebo neznačkovej omáčky a k tomu pridám balenie lacnej paradajkovej passaty.“

5. Ignorujte reklamné pasce

„Začal som úplne ignorovať konce uličiek, pretože viem, že tie akcie sú tam len preto, aby ľudia nakupovali,“ priznal. Baker povedal, že drahšie produkty sú zvyčajne umiestnené vyššie na policiach, aby motivovali zákazníkov k ich kúpe. „Lacnejšie výrobky bývajú na nižších policiach. Keď som pred pár rokmi pracoval v supermarkete, povedali mi, že lacné produkty sú dole, pretože veľa ľudí sa nerado v obchodoch zohýba, pretože si nechcú zašpiniť kolená alebo sa obávajú, že spadnú, takže títo ľudia často nakupujú z prémiových regálov, aby sa tomu vyhli - čo je veľmi záľudné," prezradil Baker.