Plný košík za menej peňazí: Vďaka TEJTO jednoduchej METÓDE nakupovania môžete ušetriť až 1 500 eur ročne!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Julia Cooková vo svojom článku pre denník The Sun prezradila, že sa rozhodla vyskúšať metódu opačného nakupovania. Kým obyčajne by som nákup začala na začiatku, teda pri ovocí a zelenine, tentokrát sa rozhodla zamieriť na opačný koniec obchodu. Začína teda s nákupom toaletných potrieb – do košíka vloží balenie kuchynských roliek a utierok, bielidlo a krmivo pre mačky, vrecia na odpadky a gumené rukavice. „Už teraz som si všimla, že môj vozík vyzerá plnší ako normálne. Tieto objemné predmety zaberajú toľko miesta, že som zvedavá, či sa do košíka zmestí všetko ostatné,“ napísala Cooková.

Doktorka Cathrine Jansson-Boydová, profesorka spotrebiteľskej psychológie na Anglia Ruskin University v Cambridge, hovorí, že práve preto sú väčšie obchody s potravinami usporiadané tak, ako sú. „Za usporiadaním supermarketu je veľa psychológie a je štruktúrovaný nielen na to, aby spotrebitelia míňali peniaze, ale aj na to, aby sa jedlo počas nakupovania nezničilo,“ hovorí. Vo väčšine supermarketov sú preto mrazené výrobky umiestnené v blízkosti pokladní, aby sa počas nákupu neroztopili.

Mrazené rovná sa menej plytvania

Následne sa od toaletných potrieb presunula k mrazničkám, kde do košíka vložila balenie mrazeného lososa a balenie pizze, ktorá je lacnejšia ako chladená pizza v rovnakom supermarkete. „Normálne kupujem čerstvú zeleninu, ale všimla som si, že konzervovaná je oveľa lacnejšia. Zoberiem si pár plechoviek mrkvy a nejaké zemiaky na šalát,“ napísala Cooková vo svojom článku. „Nielenže je to úspora, je tiež to znamená aj menej plytvania, pretože čerstvé produkty, ktoré nestihneme spotrebovať, musím často vyhodiť do koša,“ vysvetlila. Po chvíli si však všimla, že obaly mrazených výrobkov sa začínajú topiť a na celý jej nákup kvapká voda. Zrýchlila preto tempo, vďaka čomu ju nelákalo postávať v uličke so sladkým občerstvením.

(Zdroj: Getty Images)

Psychológia za ovocím a zeleninou

Ponáhľa sa ešte rýchlo po omáčky na špagety a mäso a napokon sa zastaví tam, kde väčšina nakupujúcich začína svoj nákup – pri ovocí a zelenine. Aj za tým sa podľa doktorky Jonsson-Boydovej ukrýva psychológia. „Ovocie a zelenina sú na začiatku, aby sme získali predstavu, že tovar je čerstvý,“ vysvetľuje. „Dáte sa ukolísať falošným pocitom, že za svoje peniaze dostanete kvalitu. Preto na začiatku uvidíte aj o niečo jasnejšie svetlá – je to preto, aby veci vyzerali lesklejšie. Rovnako škatule, v ktorých je uložené ovocie, sú zelené alebo hnedé – zemité farby, ktoré umocnia predstavu, že ide o kvalitné a čerstvé veci,“ dodala. Keďže sa však mrazené výrobky postupne roztápajú, Cooková zoberie len základné druhy ovocia a zeleniny, ako sú jablká, banány, paradajky a zemiaky.

(Zdroj: Getty Images)

Metóda však nie je dokonalá

Napokon Cooková zamieri ku pokladaniam a výsledok ju prekvapí – vďaka metóde opačného nakupovania zaplatila 148,75 libier (178,47 eur), pričom zvyčajne počas týždenného nákupu minie okolo 175 libier (203,97 eur). Ročne sa jej údajne vďaka metóde podarilo ušetriť až 1 300 libier (1 559 eur). „Nie som si istá, či som ušetrila peniaze, pretože som mala predtým pocit, že môj vozík bol príliš plný, alebo preto, že som sa obávala, že sa mi mrazené veci roztopia – alebo je to kombinácia oboch. Ale fungovalo to, pretože som si kúpila lacnejšie alternatívy,“ napísala. Napriek tomu však upozorňuje aj na negatíva metódy. Tie spočívajú najmä v roztopených mrazených výrobkoch, ktoré môžu znehodnotiť ostatné potraviny ešte predtým, než sa dostanete domov.

Ďalšia vec je, že to, koľko ušetríte, závisí aj od toho, v akom supermarkete nakupujete. Niektoré totiž ponúkajú lacnejšie alternatívy známych tovarov, ktoré sa oplatí kúpiť, v prípade iných je rozdiel iba minimálny. Doktorka Jonsson-Boydová napokon radí, aby ste sa pri nakupovaní neponáhľali. „Urobte si zoznam a dokonca napíšte ceny vedľa položiek. Budete sa tak držať svojho zoznamu. A ak začnete s objemnými predmetmi, je menej pravdepodobné, že si kúpite viac menších predmetov, ktoré by ste mohli jednoducho vložiť do vozíka, pretože pri opačnom nakupovaní na to už nebudete mať miesto,“ dodala.