Toto NIKDY nerobte: Žena v obchode ochutnala reďkovku, pracovník SBS ju obvinil z krádeže! Šokujúca dohra

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena sa cez víkend vybrala na bežný nákup do predajne Hofer v Linzi, no netušila, že ju bude stáť stovky eur. Ako uviedla pre rakúske noviny Heute, plánovala kúpiť celý zväzok reďkoviek. Jedna z nich však nebola správne zviazaná, uvoľnila sa zo zväzku a spadla na podlahu. Napadlo jej preto, že spadnutú reďkovku ochutná. Po tom, čo si vybrala nový zväzok a zaplatila zaň pri pokladni, ju pri odchode zo supermarketu zastavil pracovník SBS. „Videl ma jesť jeden kúsok reďkovky, ktorý ležal na zemi. Obvinil ma z krádeže a zaviedol do malej miestnosti,“ opísala žena priebeh incidentu.

(Zdroj: Getty Images)

Obchodná kontrola jej následne udelila pokutu v celkovej výške 246,03 eura – 246 eur predstavovali náklady na pracovníka SBS a 3 centy boli vyčíslené ako hodnota „ukradnutej“ reďkovky. Okrem toho dostala zákaz vstupu do predajne. „Bohužiaľ, skutočne som ten jediný kúsok ochutnala. Ale aj tak by skončil v koši,“ dodala. Žena sa s prípadom podelila so svojimi známymi a všetci sa podľa nej zhodli, že ide o neprimeranú reakciu. Supermarket však tvrdí, že videozáznam dokazuje jej úmysel – údajne si reďkovku najskôr vložila do vrecka saka a neskôr ju skonzumovala. „Ide o trestný čin, pretože konzumácia tovaru v predajni bez zaplatenia je zakázaná,“ uviedlo vedenie Hofer pre denník Heute.

Jedinou výnimkou je podľa obchodného reťazca situácia, keď zákazník daný produkt pri pokladni najskôr zaplatí a až potom skonzumuje. Na takéto pravidlá si tak v budúcnosti budú musieť dať pozor všetci, ktorí majú vo zvyku „testovať“ potraviny ešte pred nákupom.