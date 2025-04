Dôchodkyňa (73) postavila do pozoru celý obchod: Policajti len nechápavo krútili hlavami!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WOLFRATSHAUSEN - Keď ste boli deti, možno ste snívali o tom, že zostane zatvorení celú noc v obchodnom dome, budete si môcť vyskúšať všetky hračky a zažijete ohromné dobrodružstvo. Z pohľadu majiteľa a predavačov to zase nebýva až taký úžasný nápad. A čo na to polícia? Tak tá mala začiatkom apríla plné ruky práce s postaršou ženou v bavorskom mestečku Wolfratshausen, ktorá neopustila včas supermarket a strávila v ňom dlhé chvíle až do rána bieleho.