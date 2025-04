Toto je najbezpečnejší trezor na svete: Môžu ho využívať iba miliardári! Neuveríte, čo doň ukladajú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výnimočne zabezpečený trezor IBV International Vaults London, ktorý je označený za „najexkluzívnejší súkromný trezor na svete“, chráni najcennejší majetok svetovej elity. Podľa výkonného riaditeľa Seana Hoeyho je bezpečnosť taká vysoká, že pre denník Daily Mail s úsmevom poznamenal: „Je to ako Fort Knox, len bez mariňákov.“ Trezor sídli v historickej budove na Park Lane, ktorá patrí do zoznamu chránených pamiatok. Jeho zriadenie má na svedomí juhoafrický multimilionár Ashok Sewnarain, ktorý budovu kúpil v roku 2017 a následne ju kompletne prestaval. „Museli sme celý objekt vyprázdniť až na holé múry,“ vysvetľuje Hoey. „Pôvodné steny neboli vôbec zabezpečené a rozhodne sme nechceli, aby sa zopakovalo niečo ako lúpež v Hatton Garden.“

Práve táto lúpež z roku 2015 patrí k najodvážnejším v britskej histórii. Štyria zlodeji si počas veľkonočných sviatkov, keď bolo okolie takmer opustené, vytipovali opustené kancelárie, spustili sa výťahovou šachtou a cez 50 centimetrov hrubé múry trezoru sa pomocou výkonného vŕtacieho stroja Hilti prepracovali ku koristi. Z trezoru si odniesli drahokamy a zlaté tehly v hodnote 14 miliónov libier (16,4 milióna eur) – z toho 9,5 milióna (11,5 milióna eur) sa dodnes nenašlo. Aby sa predišlo podobnému scenáru ako pri lúpeži v Hatton Garden, Hoey zabezpečil celý objekt pomocou oceľových výstuží – od podlahy až po strop. Múry, stropy aj podlahy sú skonštruované tak, aby odolali aj niekoľkodňovému vŕtaniu a vytvorili tak neprekonateľný ochranný obal pre uložené poklady. „Ak by sa niekto pokúsil o niečo podobné ako v Hatton Garden, cez tehly by sa možno dostal, no narazil by na oceľ,“ hovorí Hoey. Dokonca odstránili aj ventilačný systém v suteréne, aby eliminovali akékoľvek slabé miesto.

Our team in London is ready to help you choose the perfect deal for your valuables! Give them a call today to discuss it all! #InternationalVaults #Mayfair pic.twitter.com/EURRLaJlhe — IBV International Vaults London (@IBVLondon) June 30, 2019

Bezpečnostné opatrenia sú zrejmé už pri vstupe do budovy. Návštevníkov víta elegantná recepcia s pôvodným ručne vyrezávaným dreveným obložením stien, ktoré odkazujú na historický charakter budovy. Prístup k samotným trezorom však vedie cez sériu biometrických kontrol – vrátane skenu dúhovky a odtlačkov prstov. Ide o unikátnu bezpečnostnú technológiu. Po prekročení zosilnených dverí sa hostia ocitnú v monumentálnom priestore hlavného trezoru. Ďalšou zastávkou je takzvaná „pasca na človeka“ – priestor medzi dvoma oceľovými bránami, obložený betónom a neustále monitorovaný z kontrolnej miestnosti za nepriestrelným sklom. To je navrhnuté tak, aby odolalo aj streľbe zo samopalu AK-47. „Toto je naša riadiaca miestnosť pre Spojené kráľovstvo,“ hovorí Hoey. „No máme ďalšie tri kontrolné centrá, ktoré nás sledujú 24 hodín denne – jedno v Dubaji a dve v Afrike.“

Šperky, ale aj Pokemon kartičky

Bezpečnostný systém IBV nestojí len na jednom zamestnancovi – v každom momente objekt sledujú minimálne štyri páry očí z rôznych častí sveta. Každý klient má pridelenú osobnú prístupovú kartu a všetky údaje sú detailne evidované. Vstup do konkrétneho sejfu je umožnený výhradne oprávneným osobám, pričom po celom objekte sú umiestnené núdzové tlačidlá. Po absolvovaní všetkých bezpečnostných kontrol sa návštevník dostáva do srdca celého trezora – takzvanej „vnútornej svätyne“. Nachádza sa tu 561 bezpečnostných schránok, od tých najmenších vo veľkosti mobilného telefónu až po celé miestnosti, ktoré si možno prenajať za 2,5 milióna libier ročne (3 milióny eur). Základné schránky začínajú na cene 1 000 libier (1 180 eur) ročne. Mnohé z nich ukrývajú šperky nevyčísliteľnej hodnoty, luxusné hodinky, zlaté tehly či právne dokumenty a závet. Lenže nejde len o klasické cennosti. Stále viac klientov tu uschováva napríklad vzácne kartičky Pokémonov alebo zápisníky s heslami k digitálnym kryptomenovým peňaženkám – pričom každý záznam býva uložený v dvoch oddelených schránkach, pre istotu.

What would you store in a world class private vault? Comment below! #IBVLondon #PrivateVaults pic.twitter.com/kKZOVHvdDP — IBV International Vaults London (@IBVLondon) June 24, 2019

„Neskladujeme len fyzické predmety,“ dodáva Hoey. „Máme klientov, ktorí potrebujú bezpečné miesto pre svoje kryptomenové záznamy. Z digitálneho sveta prichádza čoraz väčší dopyt.“ Súčasťou ponuky IBV je aj takzvaná „zlatá a diamantová miestnosť“, kde si klienti môžu priamo zakúpiť diamanty či obchodovať so zlatom a vzácnymi mincami z celého sveta. Hoci presné zoznamy uložených cenností zostávajú prísne dôverné, Hoey naznačuje, čo všetko sa za pancierovými dverami nachádza. „Hodinky sú veľmi obľúbené – klienti si ich často obmieňajú každý týždeň,“ hovorí. „A momentálne je veľkým trendom aj skladovanie luxusných kabeliek. Niekedy ide o niečo sentimentálne z rodiny, no my sa nikdy nepýtame, čo klienti ukladajú. Ak nám to povedia sami, je to ich rozhodnutie.“

Discover unparalleled security at IBV International Vaults London: safeguard your treasured items within this ultra-exclusive, high-tech fortress for the world's elite. https://t.co/pNDGpGdB2r pic.twitter.com/64IGuel7r2 — Everett Batter (@Evere_batter) April 3, 2025

Chceme miliardárov, nie milionárov

A kto vlastne využíva tieto služby? Odpoveď je jednoduchá: len tí najbohatší. Ako už Hoey poznamenal v roku 2019: „Nebudeme spolupracovať s milionármi. Našimi klientmi sú výhradne miliardári.“ Konkrétne mená síce zverejniť nemôžu, no zoznam zahŕňa kráľovské rody, futbalistov, vplyvných podnikateľov aj celebrity. Prístup do trezoru nezíska len tak hocikto. „Preverujeme každého záujemcu veľmi prísne,“ vysvetľuje Hoey. „V podstate ide o súkromný klub. Sme veľmi selektívni.“ Dôraz sa kladie nielen na finančnú stabilitu, ale aj na pôvod majetku. „Nechceme spolupracovať s ľuďmi zapojenými do prania špinavých peňazí či s nelegálnym pozadím,“ dodáva. „Väčšina klientov k nám prichádza na odporúčanie privátnych bánk, no aj tak si ich dôkladne preveríme sami.“ Jednou z výnimočných výhod IBV Vaults je aj poistenie od renomovanej poisťovne Lloyd’s of London. Klienti majú automaticky kryté cennosti do výšky 100-tisíc libier (117-tisíc eur) – čo je služba, ktorú väčšina trezorov, dokonca ani v Londýne, neponúka.