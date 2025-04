Stratené mesto pod pyramídami? Vedci odhalili ŠOKUJÚCI nález: Môže prepísať celú históriu Egypta!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tím talianskych vedcov zverejnil prelomový objav, ktorý by mohol zmeniť pohľad na históriu starovekého Egypta. Pod pyramídami v Gíze, presnejšie pod komplexom pyramíd Chufu, Chafre a Menkaure, sa podľa výskumníkov nachádza rozsiahle podzemné mesto, informuje denník Daily Mail. Tento objav vyvolal vlnu diskusií, keďže štruktúry, ktoré sa podľa prvých odhadov nachádzajú v hĺbke až 1 200 metrov, sú údajne desaťkrát väčšie ako samotné pyramídy. Výskum, ktorý bol vedený Corradom Malangom z Univerzity v Pise, egyptológom Armandom Meim a Filippom Biondim z Univerzity Strathclyde, využíval pokročilú radarovú technológiu na získanie vysoko-rozlíšených snímok hlboko pod povrchom Zeme, podobne ako sonar mapuje morské dno. Táto technológia kombinuje satelitné údaje so seizmickými vibráciami na vytvorenie 3D obrázkov podzemných štruktúr.

NEW 🚨 ‘Vast underground city’ found below Egypt’s Giza pyramids, scientists claim in ‘groundbreaking’ study pic.twitter.com/gwEMtNm5N3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 23, 2025

Podľa zverejnených informácií sa vedcom podarilo zachytiť osem valcovitých štruktúr siahajúcich do hĺbky 640 metrov a ďalšie neznáme objekty až 1 200 metrov pod povrchom. Napriek tomu, že výsledky vyvolali senzáciu, mnohí odborníci sú skeptickí. Profesor Lawrence Conyers, expert na radarovú technológiu z Univerzity v Denveri, varoval pred možným zveličením, keďže súčasné technológie podľa neho nemusia byť schopné preniknúť do takýchto hĺbok. Conyers priznal, že pod pyramídami môžu existovať menšie podzemné štruktúry, ako sú šachty alebo komory, ktoré by mohli byť staršie než samotné pyramídy. Výskum zatiaľ nebol podrobený nezávislej recenzii a nebol publikovaný v odbornom vedeckom časopise. To znamená, že jeho závery sú stále predmetom diskusií a potrebujú ďalšie overenie. Ako zdôraznil profesor Conyers, jediný spôsob, ako potvrdiť pravdivosť tohto objavu, je vykonať cielené vykopávky v oblasti.

Hovorkyňa projektu, Nicole Ciccolová, napriek tomu označila objav za „prelomový“, pričom upozornila, že tieto technológie otvárajú nové možnosti v archeologickom výskume. Komplex pyramíd v Gíze, postavený pred 4 500 rokmi, je jedným z najznámejších archeologických miest na svete. Tieto pyramídy, postavené na počesť faraónov, stále skrývajú mnohé tajomstvá. Napriek skepticizmu v odbornej verejnosti je zrejmé, že objav podzemných štruktúr v tejto oblasti bude naďalej predmetom intenzívneho záujmu a ďalších výskumov.