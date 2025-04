Muž tvrdí, že pitie moču ho vyliečilo z rakoviny: Zavádzam si aj klystír a natieram sa ním! Lekári sú zhrození

(Zdroj: Instagram/certifiedhealthnut)

ARIZONA – Bývalý model Troy Casey zo Scottsdale v Arizone sa rozhodol podeliť o svoju neobvyklú a kontroverznú prax. Tento muž totiž už roky pije svoj moč a považuje ho za cenný diagnostický nástroj. Vo svojej knihe „Ripped at 50: A Journey to Self Love“ zdieľa svoje osobné skúsenosti s touto netradičnou metódou.

Američan Troy Casey je známy ako Certifikovaný Zdravotný Blázon, pretože vyzdvihuje zdravotné metódy pitia moču a nevie si vynachváliť jeho benefity. „Myslím si, že tak sa vaše vnútro dozvie niečo viac o vás samých,“ uviedol pre denník New York Post. Podľa jeho slov obsahuje táto telesná tekutina kmeňové bunky, aminokyseliny a protilátky a keď vypijete svoj ranný moč, hneď zistíte, s čím máte problémy. Terapiu začal praktizovať po neúspešnej sérii chemoterapií a tvrdí, že sa vyliečil z rakoviny semenníkov práve vďaka nej. Už v minulosti zaujal médiá, keď si vyhrieval na slnku svoj análny otvor. O dvadsať rokov neskôr sa z neho stal zarytý zástanca močovej terapie, ktorý šíri dobré slovo o hodnote odpadu.

Terapia močom: Je naozaj dobrá pre vaše zdravie?

Aj keď Casey je presvedčený o veľkých zdravotných výhodách, ktoré podľa neho pitie moču prináša, odborníci sú voči tomuto „zázračnému triku“ skeptickí. Internista Michael Aziz a autor knihy „Ageless Revolution“ upozornil, že to môže byť nebezpečné. „Moč je väčšinou voda a soľ, ktoré spôsobujú dehydratáciu. Vaše obličky sa snažia zbaviť toxínov a ak pijete moč, vraciate tieto toxíny späť do tela,“ povedal. „Keď majú ľudia zápal močových ciest, väčšina infekcie v moči je spôsobená baktériou E. coli. Jeho pitie môže spôsobiť vážne ochorenie.“ Pre tých, ktorí užívajú lieky, zas predstavuje znovuzavedenie vylúčených metabolitov späť do tela. Nadpriemerné hladiny močoviny môžu byť navyše toxické.

Jedným koncom von, druhým dnu

Casey sa odhodlal konzumovať vlastný moč po celoživotnom boji s vážnou dysbiózou čriev, čo je nerovnováha baktérií v mikrobióme. Dietetička Courtney Smithová však uviedla, že toto nie je účinný spôsob, ako túto komplikáciu liečiť. Napriek tomu muž už roky pije to, čo nazýva „stredným močom“, pričom prvú časť svojho ranného moču vylieva do toalety. „Ranný moč má najviac kmeňových buniek a ak ho fermentujete až tri týždne, obsahuje ich stovky miliónov,“ prezradil. Napriek rizikám a odpudivosti pitia moču Aziz priznal, že táto metóda nie je úplne bez výhod. „Ranný moč obsahuje melatonín a jeho pitie by mohlo obnoviť a regulovať jeho hladinu,“ vysvetlil. Lekár poznamenal, že tento hormón je kľúčovým antioxidantom a jeho regulácia môže zlepšiť náladu a spánok. Avšak kvôli riziku toxicity a kontaminácie dôrazne odporúča, aby pacienti nepili svoj moč.

Okrem toho Casey používa moč aj v klystíroch s presvedčením, že sliznice v konečníku aktivujú a absorbujú kmeňové bunky prítomné v tejto tekutine. „Môžete ho uzavrieť do zaváraninového pohára alebo ho prikryť špongiou s gumičkou a bude sa prevzdušňovať,“ vysvetlil. Týmto klystýrom vďačí za to, že mu prepláchli črevá. Aziz však upozorňuje, že neexistujú žiadne vedecké dôkazy ani výskumy, ktoré by podporovali použitie moču v klystíroch. To však mužovi neprekáža v jeho experimentovaní a dokonca priznal, že moč používa aj na výplach očí, nosa alebo ako súčasť detoxikačného protokolu a nanáša si ho aj na pokožku pred opaľovaním. Vraj mu neprekáža ani zápach moču, ktorý z jeho tela potom cítiť. „Je to ako môj vlastný parfum,“ dodal Casey.

Starodávny elixír

Aj keď sa Caseyho metódy môžu zdať extrémne, rozhodne nie sú nové a ani originálne. Internista Jonathan Jennings poznamenáva, že „diabetes mellitus“ sa prekladá ako „prechádzanie sladkým“, pretože starovekí lekári diagnostikovali toto ochorenie ochutnaním moču pacienta, aby zistili, či chutí ako med. Ak sa vrátime ešte ďalej, 5 000 rokov staré posvätné hinduistické texty podporujú prax Shivambu, teda pitie moču na omladenie. Tento postup sa využíva v ajurvédskom liečiteľstve a je pomenovaný po hinduistickom bohu Šivovi. Napriek kontroverziám si Casey stojí za svojím a tvrdí, že svoje vlastné telo vníma ako neustále sa vyvíjajúci experiment. „Môj výskum je priamou skúsenosťou. Nepociťujem žiadnu hanbu. Som investigatívny novinár, ktorý podáva správy o svojom vlastnom vedeckom laboratóriu, ktorým je moje ľudské telo. Ak to so mnou intuitívne rezonuje, tak to skúsim,“ dodal.