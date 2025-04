Alarmujúce dáta našej najväčšej zdravotnej poisťovne: Až 2-tisíc Slovákov môže mať rakovinu a netušia o tom!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensko čelí tichému, ale o to desivejšiemu problému. Podľa najnovších údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) môže až 2-tisíc ľudí trpieť rakovinou hrubého čreva a konečníka bez toho, aby o tom vedeli. Alarmujúce čísla vyplývajú z extrémne nízkej účasti poistencov na preventívnych vyšetreniach, ktoré by im pritom mohli zachrániť život.

Podľa najnovších dát VšZP je účasť na preventívnych prehliadkach naprieč celým spektrom lekárskych odborností alarmujúco nízka. Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára prišlo len 30,64 % poistencov, ktorí na ňu majú nárok. U stomatológa sa na preventívnej prehliadke zúčastnilo 42,7 % poistencov a u gynekológa 38,3 % poisteniek. Ešte výraznejšie zaostáva prevencia u urológa, kde sa na preventívnej prehliadke zúčastnilo iba 10,24 % oprávnených poistencov. Jediným pozitívnym ukazovateľom je vysoká účasť (viac ako 90 %) u pediatra.

Dáta za uplynulé obdobie ukazujú znepokojivý trend – na skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka reagovalo iba 12,5 % pozvaných poistencov. Napriek nízkej účasti sa v roku 2024 podarilo diagnostikovať 388 prípadov kolorektálneho karcinómu. Pri skríningu rakoviny krčka maternice sa na vyšetrenie dostavilo len 11 % pozvaných žien, pričom v 27 prípadoch sa potvrdilo onkologické ochorenie. Ešte nižšia účasť (4,4 %) bola zaznamenaná pri mamografických vyšetreniach.

archívne video

Pred rakovinou hrubého čreva môže ochrániť kolonoskopia: Vyšetrenie NEBOLÍ! Nečakajte… na smrť (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)

„Ak by sa všetkých takmer 102-tisíc pozvaných zúčastnilo na vyšetrení na kolorektálny karcinóm, mohli by sme potenciálne zachytiť viac ako 1 900 prípadov tohto ochorenia. To znamená, že na Slovensku môžeme mať približne 2 000 ľudí, ktorí majú kolorektálny karcinóm a nevedia o tom," upozorňuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. „Napriek nízkej účasti však vidíme, že aj malé percento zachytených prípadov znamená zachránené životy a finančné úspory v systéme."

Prevencia je ekonomicky výhodná

Podľa údajov VšZP je rozdiel v nákladoch na prevenciu a liečbu rakoviny markantný. „Kým test na skryté krvácanie do stolice stojí poisťovňu 12 eur, liečba rozvinutého štádia rakoviny hrubého čreva a konečníka stojí približne 5-tisíc eur ročne na jedného pacienta. V terminálnom štádiu ochorenia môžu ročné náklady na poistenca dosiahnuť aj 25-tisíc eur," vysvetľuje Matúš Jurových.

Tieto čísla jasne potvrdzujú finančnú výhodnosť prevencie. Náklady na liečbu kolorektálneho karcinómu poistencov v uplynulom roku predstavovali viac ako 62 miliónov eur, zatiaľ čo náklady na pozvánky, testy a preventívne výkony boli vo výške 5,7 milióna eur.

Členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková zdôrazňuje: „Každá zachránená minúta, každý zachránený život má pre nás nevyčísliteľnú hodnotu. Napriek nízkej účasti na preventívnych programoch pokračujeme v ich rozvíjaní a zlepšovaní. Napríklad od apríla 2025 umožňujeme skríningovú mamografiu ženám už od 45 rokov, hoci v zmysle platnej legislatívy na ňu majú nárok ženy až od 50 rokov a v zákone sa táto veková hranica posunie na 45 rokov až od júla.“

Podľa nej je kľúčové, aby ľudia prevzali väčšiu zodpovednosť za svoje zdravie. „Našou ambíciou je nielen zvyšovať osvetu, ale aj motiváciu poistencov, aby využívali to, čo im dnes zdravotnícky systém umožňuje. Je znepokojivé, že na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi príde len necelá tretina poistencov a k urológovi dokonca len každý desiaty. Absolvovanie preventívneho vyšetrenia ich stojí niekoľko minút času, môže im však zachrániť život," dodáva.