Žena si našla čudnú modrinu na nechte, ale ignorovala ju: Lekár jej oznámil strašidelnú diagnózu!

Laura Jenningsová si prvýkrát všimla tmavý pruh pod nechtom na nohe v apríli 2022. „Som dosť aktívna a občas nemotorná, tak som si myslela, že som o niečo zakopla,“ povedala pre Daily Mail. „Nezdalo sa mi to ako niečo, kvôli čomu by som sa mala znepokojovať, nebolelo to, tak som to jednoducho prelakovala lakom a žila ďalej ako obvykle,“ dodala. Keď sa jej necht začal rozpadávať, žena si dohodla telefonickú konzultáciu s praktickým lekárom a poslala mu aj fotografie. Spočiatku jej diagnostikovali plesňovú infekciu a predpísali antimykotickú masť. Lekár jej povedal, že obnova nechtu môže trvať aj rok. O rok neskôr však tmavá škvrna vyzerala ešte horšie, a tak Laura trvala na osobnej návšteve u lekára. Tentoraz doktor okamžite rozpoznal, že ide o niečo vážnejšie. Testy potvrdili, že ide o akrálny lentiginózny melanóm – vzácnu a nebezpečnú formu rakoviny kože, ktorá sa objavuje pod nechtami, na chodidlách alebo dlaniach.

Žene pomohla až amputácia

Jenningsová podstúpila amputáciu časti prsta na nohe a odstránenie lymfatickej uzliny v slabine, aby sa zabránilo šíreniu rakoviny. Takmer tri roky po diagnostikovaní stále absolvuje pravidelné kontroly a ešte ďalšie tri roky bude musieť čakať na potvrdenie, že je úplne vyliečená. Spomínajúc na moment diagnózy, povedala: „Bola som v šoku. Celé telo sa mi triaslo. Som slobodná matka. Mám malého syna a ešte veľa vecí, ktoré chcem zažiť. Myslím si, že som celkom inteligentná a vnímavá, čo sa týka zdravotných kampaní. Viem, že ak mám krv v stolici, hrčku v prsníku alebo materské znamienko začne svrbieť, krvácať alebo meniť farbu, mám ísť k lekárovi. Ale nikto vám nepovie, aby ste si všímali nechty."

Do mesiaca Jenningsová podstúpila operáciu, pri ktorej jej odstránili necht a čo najviac nádoru. Potvrdenie, že ide o rakovinu, ju úplne zničilo. Pri ceste k zotaveniu nasledovala ďalšia operácia, pri ktorej jej amputovali časť prsta na nohe kvôli odstráneniu rakovinových buniek. Lekári jej tiež odstránili lymfatickú uzlinu v slabine, aby zistili, či sa rakovina nerozšírila. Počas čakania na výsledky zažívala Jenningsová najväčšiu psychickú záťaž celej cesty. „Psychika bola tá najväčšia výzva,“ povedala a dodala:. „Brávala som syna na plavecké lekcie a premýšľala, či to nebude posledná, na ktorú ho vezmem. Nevedela som sa zbaviť myšlienky: "Čo ak ho neuvidím vyrásť? Čo ak tu nebudem, keď sa bude ženiť? Čo ak sa nikdy nestanem babičkou?" Cítila som, ako keby sa moje telo obrátilo proti mne. Nikdy som sa tak nebála o svoj život.“

Vždy radšej vyhľadajte lekára

Testy ukázali, že operácia bola úspešná a rakovina bola odstránená. Neobjavili sa ani žiadne známky šírenia. Aj napriek tomu bude slobodná matka musieť absolvovať ešte päť kontrol počas nasledujúcich troch rokov, aby ju mohli vyhlásiť za vyliečenú. A aj potom nebude mať zaručené, že sa rakovina nevráti. Melanóm je piatym najčastejším typom rakoviny vo Veľkej Británii a zároveň najnebezpečnejšou formou rakoviny kože. V Británii je každoročne diagnostikovaných približne 17 500 nových prípadov – v priemere 48 denne, uvádza organizácia Cancer Research UK. Deväť z desiatich prípadov spôsobuje ultrafialové žiarenie zo slnka a solárií. Akrálny lentiginózny melanóm tvorí približne tri percentá diagnostikovaných prípadov melanómu. Jeho presná príčina nie je známa, ale nesúvisí so slnečným žiarením.

Jenningsová sa rozhodla zdieľať svoj príbeh, aby poukázala na dôležitosť všímať si zmeny na pokožke a v prípade pochybností vyhľadať odborníka. „Nie som lekár, ale myslím si, že ak vás niečo znepokojuje, dajte sa vyšetriť. Pretože ak sa s vašimi nechtami deje niečo nezvyčajné, musíte to dať skontrolovať. Môže to byť len plesňová infekcia, možno ste sa o niečo udreli. Ale môže to byť aj niečo vážnejšie. Včasná diagnóza je naozaj kľúčová,“ vysvetlila. Napriek obrovskému pokroku v liečbe, ktorý zvýšil mieru prežitia z menej ako 50 na viac ako 90 percent za posledné desaťročie, melanóm si stále každoročne vyžiada v Spojenom kráľovstve viac ako dvetisíc životov.