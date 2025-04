Žena je v koncoch: Manžel ju v posteli oslovil tým najhorším menom! A čo prišlo potom...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mladá manželka, ktorá je so svojím mužom vo vzťahu tri roky, sa rozhodla anonymne zveriť so svojím trápením denníku Daily Mail. Počas vášnivého momentu jej manžel vyslovil meno svojej exmanželky, čo ju úplne vyviedlo z miery. „Okamžite som sa odtiahla a začala plakať,“ priznala sa žena, ktorá sa teraz zmieta v pochybnostiach o ich vzťahu. Jej manžel predtým strávil desať rokov v manželstve so stredoškolskou láskou, ktorá ho náhle opustila kvôli inému mužovi. Napriek tomu, že sa nikdy neprejavilo, že by k nej stále niečo cítil, jeho súčasná žena vždy mala obavy, že jeho city nemusia byť úplne vyhasnuté.

(Zdroj: Getty Images)

Po osudnej chybe v spálni sa však jej najhoršie obavy premenili na realitu. Hoci sa manžel ospravedlnil a tvrdil, že išlo o bezvýznamné faux pas, jeho žena nedokáže situáciu pustiť z hlavy. Keď si navyše na Facebooku všimla, že jeho bývalá zmenila status na „single“, jej podozrenie sa ešte prehĺbilo. „Hanbím sa priznať, že som ju sledovala na sociálnych sieťach už viackrát. Doteraz tam mala uvedené, že je vydatá za muža, kvôli ktorému môjho manžela opustila,“ uviedla.

Teraz sa zmieta medzi túžbou čeliť manželovej ex a potrebou dozvedieť sa pravdu. Dokonca zvažuje vytvorenie falošného profilu, aby ju konfrontovala anonymne. V rubrike spomínaného denníka sa preto pýtala, či má svojho manžela dotlačiť k ďalším odpovediam alebo sa pokúsiť vypátrať pravdu sama. Psychologička a poradkyňa Jane Greenová ju však varovala, že jej reakcia vychádza skôr z emócií než z faktov. Odporučila jej, aby sa namiesto špehovania a obviňovania sústredila na riešenie svojich vlastných pocitov nedôvery. „Každé zlomené srdce je cennou lekciou, ktorá môže viesť k zmene k lepšiemu,“ uzavrela.