Prečo muži milujú ženské prsia? Vedci konečne poznajú odpoveď: Kultúra ani spoločnosť za to nemôže!

Po rokoch špekulácií sa vedci z Wroclawskej univerzity pokúsili vyriešiť otázku, prečo muži uprednostňujú ženské prsia. „Môžeme povedať, že prsia sú sexi – prirodzene áno. Mužom sa prsia páčia,“ vyhlásil hlavný autor štúdie Michal Stefanczyk. Výskum, publikovaný v časopise Archives of Sexual Behaviour, skúmal, či je táto preferencia biologicky vrodená, alebo ide o dôsledok patriarchálnej kultúry, ktorá sexualizuje ženy, informuje denník The Times. Aby vedci našli odpoveď, zamerali sa na kmeň Dani v Indonézii, kde ešte pred dvoma desaťročiami ženy bežne chodili bez hornej časti oblečenia. S príchodom západnej kultúry sa však začali viac zahaľovať. Ak by bola mužská príťažlivosť k prsiam kultúrne podmienená, očakávalo by sa, že starší muži, ktorí vyrastali v prostredí s odhalenými prsiami, budú vnímať ženské poprsie inak ako mladšia generácia.

Výskumníci preto vykonali prieskum medzi 40 staršími mužmi a 40 mladšími mužmi z kmeňa Dani. Obe skupiny dostali otázky o tom, ako často sa počas sexu dotýkajú pŕs svojej partnerky a aké vzrušenie pociťujú pri pohľade na nahé ženské poprsie. Ak by bola príťažlivosť len kultúrnym konštruktom, odpovede oboch generácií by sa výrazne líšili. Výsledky však ukázali pravý opak. „Tieto dve skupiny sa nelíšili v tom, ako často sa dotýkajú prsníkov svojej partnerky počas pohlavného styku ani v tom, ako sa cítia sexuálne vzrušení pri pohľade na nahé ženské prsia,“ uviedli autori štúdie. To naznačuje, že príťažlivosť pŕs nie je podmienená spoločenskými normami, ale skôr vrodenou biologickou preferenciou.

Táto hypotéza podľa portálu Live Science podporuje teóriu, že ženské prsia sa mohli vyvinúť ako signál plodnosti a mladosti. Niektoré predchádzajúce výskumy dokonca naznačujú, že muži uprednostňujú väčšie prsia a vysoký pomer bokov k pásu, čo bolo dlho považované za vzorec „dokonalého ženského tela“. Tento koncept však nedávno spochybnili matematici, ktorí tvrdia, že ide o zjednodušené vnímanie krásy. Napriek výsledkom Stefanczyk zdôrazňuje, že jeho výskum nemá hodnotiaci charakter. „Nie je to otázka toho, či je mužská fascinácia prsiami dobrá alebo zlá. Ak je však vrodená, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako s týmto poznaním naložiť,“ dodal.

Odborníci z iných krajín považujú túto štúdiu za presvedčivú. Steve Stewart-Williams, profesor psychológie na Univerzite v Nottinghame v Malajzii, poznamenal: „Často som počul argumenty, že obdivovanie pŕs je len výmyslom západnej kultúry. Ak by to tak bolo, prečo si západná spoločnosť náhodne nevyvinula posadnutosť lakťami alebo nozdrami?“ Výskumy však zároveň ukazujú, že nie všetky kultúry vnímajú ženské prsia ako sexuálne atraktívne. Antropologický prieskum z roku 1951, ktorý skúmal 191 rôznych kultúr, zistil, že prsia boli považované za sexuálne dôležité len v 13 z nich. Z nich deväť preferovalo veľké prsia, zatiaľ čo ostatné vnímali iné telesné znaky ako atraktívnejšie. Hoci prsia sú v mnohých spoločnostiach symbolom ženskosti a príťažlivosti, v globálnom meradle to nemusí byť univerzálne pravidlo.