BIZARNÉ ráno v parlamente, poslanci museli hlasovať rukami: O chaos sa vraj postaral exminister!

Netradičná situácia v pléne parlamentu. (Zdroj: Facebook/Gábor Grendel, YouTube/ Národná rada Slovenskej republiky)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR začali svoje stredajšie ranné rokovanie z 2. apríla netradične. Druhý pokus o otvorenie schôdze ohľadom odvolávania ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SSD) bolo neúspešné, no prezentácia napriek tomu prebiehala ináč, než sme zvyknutí. Opozičníci totiž museli na svoje prezentovanie využívať svoje končatiny ako v dávnych dobách. Môže za to vraj exminister zdravotníctva Marek Krajčí z hnutia Slovensko!

VIDEO Poslanci museli hlasovať rukami:

Poslanci sa pre technické problémy museli prezentovať ručne (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Stredajšie ráno v parlamente začalo inak, ako tie ostatné. Poslanci mali začať už o 8:00 hodine ráno iniciovaním schôdze o odvolávaní ministra Kaliňáka. Druhý pokus však opäť nevyšiel, no v parlamente sa museli do role skrutátorov pasovať predstavitelia opozície aj koalície. Bolo to z dôvodu, že nefungovalo jedno z elektronických hlasovacích zariadení.

Aktualizácia 10:09 - NR SR nie je uznášaniaschopná, systémy už fungujú

Mimoriadna schôdza sa neotvorí, neprezentovalo sa dosť poslancov. Parlament už má krátko po desiatej hodine ráno funkčné elektronické hlasovacie nástroje.

Aktualizácia 9:52

"Stalo sa len to, že došlo k aktualizácii systému tým, že došlo k výmene jednotky, ktorú požadoval poslanec Krajčí. Asi je normálne, že niekedy sa taká situácia stane. Nie je to nič neštandardné, aj keď sme to ešte v Národnej rade nezažili," povedal novinárom Danko.

Prvý na túto chybu upozornil na sociálnej sieti expremiér Igor Matovič, ktorý to označil za "chybu v matrixe". "Nateraz aspoň dúfajme, že nám to nebudú tetovať aj na predlaktia," napísal Matovič.

MATRIX 🔴 Dnes nás privítali takéto hlášky na hlasovacích zariadeniach. To, že sú pre Fica ľudia len čísla, to vieme... Posted by Igor Matovic on Tuesday, April 1, 2025

Následne sa muselo pristúpiť k manuálnemu hlasovaniu pažami. To musel postupne sčítavať aj predsedajúci schôdze a podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Ten celú situáciu poňal s humorom a úsmevom na tvári. Dankovi sa najskôr ani nespustil mikrofón. "Pán Štefunko sa priznal, že to robia ajťáci, takže mikrofón ide o to lepšie," začal schôdzu s vtipom Danko. Následne dodal, že ide o mimoriadnu situáciu a popísal, že poslanec Marek Krajčí požiadal o výmenu hlasovacieho zariadenia, čo zrejme celú chybu spôsobilo.

(Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál)

Danka však tiež zradili isté okolnosti. "Nemám okuliare ... nie že zase zavesíte blbosť..." povedal opäť s úsmevom Danko, na čo sa v sále rozoznel hlasný smiech. Danko neskôr musel krotiť poslanca hnutia Slovensko Jozefa Pročka.

"Zlyhala technika. Pre reštart systému sa prezentácia o odvolávaní Kaliňáka odkladá na 9:00. Deje sa to kvôli výmene zariadenia Mareka Krajčího, ktoré bolo chybné a nefungovalo mu správne," napísal ešte pred deviatou hodinou ráno poslanec hnutia Slovensko Rastislav Krátky. "Som poslancom 3. volebné obdobie. Toto som ešte nezažil," skonštatoval opozičný poslanec Gábor Grendel.

"Škoda, že si nemôžem urobiť fotku. Nemôžeme za tento technický problém... vyriešme to... Za toto môže pán Krajčí, aby bolo jasné," zasmial sa opätovne Danko.

🔴 Zlyhala technika. Pre reštart systému sa prezentácia o odvolávaní Kaliňáka odkladá na 9:00. Deje sa to kvôli výmene... Posted by Rastislav Krátky - poslanec NRSR on Tuesday, April 1, 2025

Parlament už raz znefunkčnený bol, poslancom OĽaNO

Sám Ondrej Dostál z SaS si pri tejto príležitosti zaspomínal na nie tak dávne časy, kedy celý hlasovací systém (ešte pred jeho modernizáciou) vyradil z prevádzky poslanec OĽaNO Róbert Halák. "Halák omylom zapojil káblik v miestnosti výboru pre kultúru a médiá, spôsobil tým nefunkčnosť hlasovacieho zariadenia parlamentu. Parlament v dôsledku toho nezasadal niekoľko dní. Včera sa poslanec toho istého hnutia Marek Krajči posťažoval, že mu zle funguje hlasovacie zariadenie a požiadal o jeho výmenu. Tak mu ho vymenili a zrejme v dôsledku toho nefunguje hlasovacie zariadenie celého parlamentu. Začiatok mimoriadnej schôdze o návrhu na vyslovenie nedôvery Robertovi Kaliňákovi bol posunutý o hodinu. Ani za hodinu sa poruchu odstrániť nepodarilo," napísal Dostál.

V minulom volebnom období poslanec OĽaNO Róbert Halák omylom zapojil káblik v miestnosti výboru pre kultúru a médiá, ... Posted by Ondrej Dostál on Wednesday, April 2, 2025

"Keďže všetko na Slovensku funguje, ako má. Tak dnes padol informačný systém v parlamente. Prihlasovať do rozpravy a hlasovať budú dnes poslanci ručne a ručne ich zrátavajú. Skvelé!" skonštatovala so sarkazmom strana SaS.

Keďže všetko na Slovensku funguje, ako má 💪 tak dnes padol informačný systém v parlamente. Prihlasovať do rozpravy a hlasovať budú dnes poslanci ručne a ručne ich zrátavajú. Skvelé! Posted by Sloboda a Solidarita on Wednesday, April 2, 2025

"Tak aj po pár rokoch sa v Národnej rade dá zažiť niečo nové. Veru zdvihnutím ruky som sa v pléne prezentoval prvýkrát," reagoval na toto dianie poslanec liberálov Marián Viskupič.