Šokujúce umenie: Krásna influencerka maľuje obrazy svojou vagínou! TAKTO vyzerajú

Telo ako plátno i manifest

Bella Mantovani, 33-ročná výtvarníčka a influencerka s vyše 57-tisíc fanúšikmi na Instagrame, nie je na scéne žiadnym nováčikom. Pozornosť si získala už skôr – či už cvičením v posilňovni úplne nahá, alebo meditáciou bez odevu uprostred lesa. Teraz však posúva hranice telesnosti a spirituality ešte ďalej.

„Maľujem svojimi genitáliami,“ vyhlásila otvorene pre portál Need To Know. „Moje telo nie je vulgárne – je to nástroj, jazyk, manifest.“

Oslobodenie spod hanby

Bella tvrdí, že každý jej obraz je výkrikom proti spoločenským normám, ktoré po stáročia cenzurovali ženské telo. Jej tvorba má byť oslavou slobody, zmyselnosti bez viny a moci, ktorá nepotrebuje vysvetlenie.

„Tieto diela sú súčasťou kolekcie, ktorá spochybňuje tradičný pohľad na ženské telo a otvára dvere diskusii o identite a sile. Je to o tom, urobiť z môjho tela územie výrazu – a nie miesto hanby,“ vysvetľuje.

Obrazy ako portály do iného sveta

Každé dielo, ktoré Bella vytvorí, nesie podľa nej hlboký symbolický odkaz. Napríklad obraz s názvom Herma má nanovo definovať spojenie ženského a mužského princípu v jednej sile. Iné dielo, Matrice, predstavuje „kozmickú maternicu“ – univerzálny ženský princíp, ktorý tvorí a udržiava svet.

„Táto brána, vagína, je začiatkom všetkého. Je to dvere do života, posvätnosť, ktorú spoločnosť skrýva, no ktorou prišiel na svet celý svet,“ hovorí Bella a dodáva:

„Nie je to len mäso. Je to božstvo.“

Umenie ako zrkadlo spoločnosti

Mantovani sa vníma ako súčasť širšieho umeleckého hnutia, ktoré používa telo ako jazyk. Jej cieľom nie je šokovať – ale otvárať myseľ.

„Každý ťah štetcom je pripomienkou jemnej sily, nehanbenej zmyselnosti a moci, ktorá nemusí byť ospravedlnená. Umenie je nástrojom spoločenskej premeny,“ vyhlasuje bez servítky.

Výstava v São Paule

Bella Mantovani momentálne vystavuje svoje výnimočné diela v ateliéri v São Paule, kde ich bude možné vidieť až do júna. Pre niekoho škandál, pre iných katarzia – no jedno je isté: po tejto výstave už ženské telo nikto neuvidí tak ako predtým.