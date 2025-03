Na kráse naozaj záleží: Atraktívni ľudia zarábajú oveľa viac než ich kolegovia! Z tej sumy vás posadí na zadok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zamestnanci, ktorí sú považovaní za atraktívnych, si môžu prilepšiť v práci o pekných 18 000 eur viac než ich menej príťažliví kolegovia. Nové údaje zo štúdie zameranej na takzvané „výhody krásy“ v pracovnom prostredí ukázali, že vzhľad, či už prirodzený alebo podporený sebavedomím, má veľký vplyv na kariéru. Výskumníci zo Standout-CV, virtuálnej platformy na tvorbu životopisov, porovnali sebahodnotenie atraktívnosti zamestnancov s ich kariérnym úspechom. Zistili, že tí, ktorí sa hodnotili ako mimoriadne atraktívni, zarábajú v priemere 63 954 eur, zatiaľ čo tí, ktorí sa považovali za neatraktívnych, dosahujú priemerný plat 44 009 eur.

Čoraz viac ľudí pritom tvrdí, že ich vzhľad im priniesol nielen pozornosť okolia, ale aj konkrétne výhody, ako sponzorské dohody, luxusné dary a dokonca aj cestovanie zdarma. Príklady ako Anjola Fagbemová, kráska z Chicaga, ktorá získala bezplatné Uber jazdy a lístky na Lollapalooza, alebo Leila Layzellová z Londýna, ktorá sa teší darčekom ako dizajnérske kabelky či parfumy Chanel, sú toho jasným dôkazom. Štúdia ukázala aj jasný rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o vnímanie atraktivity. Muži sa častejšie hodnotili ako „extrémne atraktívni“, pričom 37,5 percenta z nich uviedlo hodnotenie 9 alebo 10 na stupnici 1 až 10, v porovnaní s 27,4 percentami žien. A výsledky ukazujú, že vyššie postavené osoby v rámci vrcholového manažmentu, ako generálni riaditelia, sa oveľa častejšie hodnotili atraktívne, čo naznačuje, že vzhľad môže mať vplyv na ich kariérny postup.

Analýza tiež ukázala, že 46 percent respondentov, ktorí sa hodnotili ako neatraktívni, priznalo, že ich vzhľad mal negatívny dopad na ich kariéru. Tento trend naznačuje, že v súčasnosti panuje v pracovnom prostredí rastúci tlak na to, aby zamestnanci venovali pozornosť svojmu vzhľadu. Prieskum ďalej ukázal, že 83,4 percent respondentov verí, že zamestnanci, ktorí investujú do svojho vzhľadu, sú v práci obľúbenejší než tí, ktorí sa o svoj vzhľad nezaujímajú. Takmer 79 percent ľudí priznalo, že pravidelne investujú do produktov, ktoré im pomáhajú udržiavať profesionálny vzhľad, ako oblečenie, make-up alebo úpravu vlasov. Výskumníci sa však zamýšľali, či sebavedomie potrebné na kariérny úspech pramení z prirodzeného vzhľadu alebo z vylepšení a úprav, ktoré zamestnanci podstupujú. „Musí to sebavedomie pochádzať z vášho prirodzeného vzhľadu, alebo môže byť podporené oblečením, ktoré nosíte, a procedúrami, ktoré podstupujete?“ pýtali sa autori štúdie.