Rezort zahraničia varuje Slovákov pred možnými prísnejšími kontrolami pri vstupe do USA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone v súvislosti s aktuálnou imigračnou politikou Spojených štátov upozorňuje Slovákov, že pri vstupe do krajiny môžu byť podrobení prísnejšej kontrole údajov uvedených v žiadosti o ESTA alebo víza. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.

"Obzvlášť dávame do pozornosti, že predchádzajúce porušenie zákonov Spojených štátov, nepravdivé údaje v žiadosti o ESTA či víza alebo prekročenie povolenej doby pobytu v Spojených štátoch v minulosti môžu viesť k odmietnutiu vstupu do krajiny, prípadne k zadržaniu a následnej deportácii," zdôraznil rezort. Doplnil, že samotné vízum alebo ESTA nezaručujú vstup na územie Spojených štátov. O vstupe do krajiny rozhoduje imigračný úradník na bode vstupu.

Veľvyslanectvo ďalej upozorňuje, že pri vypĺňaní ESTA alebo žiadosti o víza si žiadateľ môže vybrať už iba z dvoch pohlaví - muž alebo žena. Uvedenie pohlavia v žiadosti sa musí vzťahovať na pohlavie žiadateľa pri narodení. "Občania, ktorí prešli zmenou pohlavia alebo sú v procese zmeny pohlavia, by mali pred cestou do Spojených štátov kontaktovať najbližšie veľvyslanectvo Spojených štátov o aktuálnych podmienkach pri vstupe do Spojených štátov," priblížil rezort.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na čísle +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.