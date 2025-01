Iba 1 percento ľudí dokáže vyriešiť túto matematickú HÁDANKU: Zvládnete to na prvý pokus?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Matematickú hádanku zdieľal pár Jennie a Nick, ktorí pravidelne publikujú hlavolamy na TikToku. Vo videu Nick položil jednoduchú otázku: „Koľko je polovica zo 6 plus 6?“ Jennie sa pokúsila odpovedať hneď niekoľkými spôsobmi. Najprv vypočítala, že polovica zo šesť plus šesť je šesť, keďže spočítala 6 + 6 (12) a následne výsledok znížila na polovicu. Nick jej však povedal, že to nie je správny výsledok. Potom Jennie skúsila iný prístup: rovnicu rozdelila na polovicu a vypočítala 3 + 3, pričom opäť dospela k odpovedi 6. Nick jej opäť povedal, že to nie je ono.

Správna odpoveď

Riešenie je však jednoduchšie, než sa zdá. Správna odpoveď je deväť. Ako je to možné? Kľúčom je správna interpretácia interpunkcie a štruktúry otázky: „Koľko je polovica zo 6 plus 6?“ Polovica zo šiestich je 3, a keď k tomu pripočítate ďalších 6, výsledkom je 9. Ak by bola otázka zapísaná matematicky, vyzerala by takto: 6 / 2 + 6 = 9.

Ukázalo sa, že matematická hádanka zmiatla mnohých používateľov sociálnej siete. Niektorí správne odpovedali deväť, zatiaľ čo iní tvrdili, že otázka je nejasne formulovaná. Jeden z divákov napísal: „Napíšte to lepšie, toto je len mätúce. Polovica zo šiestich plus šesť?“ Iný dodal: „Pravidlá platia pre čísla, nie pre slová. Môže to byť teda 6 alebo 9.“