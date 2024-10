Tínedžer (17) sa nechal ostrihať, ľudia žasnú nad jeho premenou: VIDEO pred a po! Nespoznali by ste ho

(Zdroj: TikTok/nguyensteadycutting)

VIRGÍNIA - Nový účes niekedy stačí na to, aby úplne zmenil náš vzhľad a dodal nám trochu sebavedomia. Nemusí však nevyhnutne súvisieť s návštevou miestneho kaderníctva. Tínedžer zo Severnej Karolíny sa napríklad s radosťou presunul do veľmi známeho salónu vo Virgínii. Jeho premena ľuďom doslova vyrazila dych.

Sedemnásťročný mladík sa rozhodol kvôli novému účesu prekonať naozaj veľkú vzdialenosť. Uviedol to Richmond Barber, ktorý sa môže na svojej platforme pochváliť 1,3 miliónmi sledovateľov. Tínedžer v príspevku priznal, že sa nerád strihá, ale jeho rodina sa rozhodla, že mu kúpi PS5, ak to konečne urobí. Keďže tejto ponuke neodolal, cestoval dve a pol hodiny zo Severnej Karolíny, aby vyhľadal služby Richmond Barber vo Virgínii. Keď sa kaderník opýtal, prečo sa nechce ostrihať aspoň „pre dievčatá“, zákazník odpovedal: „Ony to majú rady takto.“

Potom, ako ho v salóne mierne vysmiali kvôli jeho „mopovému účesu,“ mu ponúkli strih „Blowout Taper.“ Hoci mladík ešte nemá dievča, kaderník je presvedčený, že po premene jeho vlasov sa to všetko zmení. O niekoľko sekúnd neskôr už tínedžer vyzeral úplne inak a diváci žasli. Video od svojho zverejnenia získalo 5,2 milióna lajkov a nazbieralo 22 000 komentárov.

Jeden z komentujúcich napísal: „Braček mu zachránil život, teraz potrebuje starostlivosť o pleť.“ Ďalší doplnil: „Prečo si zakrýval tie oči?“ Tretí priznal: „Vyzerá 1000-krát lepšie, môže zbaliť nejakú babu.“ Štvrtý sa pridal: „Má taký veľký potenciál.“