Ženu znepokojili zvuky vychádzajúce z kufra auta: VIDEO Hororový nález! Keď to zbadala, skoro odpadla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Počuť podozrivé zvuky z auta môže byť samo o sebe stresujúce, no ak cestujete sami, strach sa znásobí. Presne to zažila istá žena, ktorá si všimla podivné škrabanie vychádzajúce z kufra jej vozidla. Nevedela, čo ju čaká, preto poslala naliehavú správu svojej kamarátke s prosbou o pomoc. Keď dorazila priateľka, rozhodli sa situáciu zdokumentovať na video. Opatrne otvorili kufor auta, pripravené na najhoršie. To, čo nasledovalo, im však vyrazilo dych. Obrovská krysa sa vyrútila spoza tašiek a v okamihu spôsobila paniku. Hlodavec na chvíľu zmizol pod hromadou oblečenia, čím ešte viac vystrašil obe ženy, ktoré nevedeli, ako ho z kufra dostať.

V šoku sa Iyla, ktorá zážitok zdieľala na TikToku, zmohla len na tiché: „Ach môj bože.“ Video rýchlo obletelo internet a vyvolalo množstvo reakcií. Niektorí vtipkovali, že najlepším riešením by bolo auto okamžite vymeniť. Iní upozorňovali na reálne nebezpečenstvo – hlodavce totiž môžu prehrýzť dôležité káble, čo môže viesť k drahým opravám či dokonca k nebezpečným poruchám.

Pod príspevkom sa objavilo aj množstvo komentárov od ľudí, ktorí mali podobné skúsenosti. Jeden z nich varoval: „Minulý mesiac mi potkan prehrýzol indikačný kábel na elektromobile – oprava ma stála stovky eur!“ Ďalší pridal svoj príbeh: „Raz som otvoril kapotu a na motore sedel obrovský potkan. Celá ulica ma počula kričať!“ Ďalší komentujúci upozornil: „Daj si skontrolovať motor. Hlodavce si tam rady robia hniezda a môžu poškodiť brzdové káble. To spôsobilo, že nám raz prestali fungovať brzdy!“