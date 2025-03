Bývalý agent CIA šokoval svet: Má dôkaz, že na Marse skutočne existoval život! A potom prišla katastrofa...

(Zdroj: YouTube/JesseMichels/Getty Images)

Ústredná spravodajská služba realizovala experimenty v 80. rokoch s Joeom McMoneaglom a ďalšími jednotlivcami, ktorí tvrdili, že dokážu vnímať informácie o vzdialených objektoch, udalostiach alebo iných ľuďoch pomocou svojich myslí. Tento bývalý agent v podcaste Alchemy uviedol, že videl na Marse obrovskú pyramídu, väčšiu ako v Gíze, ktorá mala vo vnútri obrovské miestnosti. „Začal som vnímať obraz ľudí, ktorí boli uväznení na mieste, kde sa zhoršovala atmosféra,“ povedal. „Bolo jasné, že z nejakého dôvodu umierali, ale boli to ľudia. Iba boli dvakrát väčší než my.“ Bývalý agent neskôr zašiel do výskumného inštitútu Jet Propulsion Laboratory NASA, aby získal obrázky cieľov, ktoré mal diaľkovo pozorovať a našiel fotografie kostí a budov v marťanskej krajine. Pripustil teóriu, že naším slnečným systémom prešiel objekt a zbavil Mars atmosféry, čo spôsobilo vyhynutie života na Červenej planéte.

Joe je bývalý vojak, ktorý neskôr pôsobil v CIA ako médium. CIA deklasifikovala dokument o Marse v roku 2017. Podcast tiež odhalil, že McMoneagle bol testovacím subjektom. Správa uvádza, že pred rozhovorom dostal obálku, ale neotvoril ju. „V obálke bola karta s nasledujúcimi informáciami: Planéta Mars. Čas záujmu: približne jeden milión pred naším letopočtom,“ píše sa v dokumente. McMoneaglovou úlohou bolo diaľkovo pozorovať Červenú planétu. Vtedy zaznamenal tiene veľmi vysokých, tenkých ľudí, ktorí mali na sebe zvláštne oblečenie. Potom videl, ako Marsom prechádza búrka a ľudia využívali obrovské pyramídy, aby sa ukryli. „Boli tam rôzne komory, ale takmer bez akéhokoľvek zariadenia. Je to ako čisto funkčné miesto na spanie alebo, a to nie je úplne správne slovo, nejakú formu hibernácie,“ povedal bývalý agent a doplnil, že ľudia zostali vo vnútri pyramídy, kým neprišla pomoc.

McMoneagle napokon šiel priamo do NASA a požiadal o negatívy súradníc, na ktorých bol zobrazený pyramídový tvar na okraji obrovského impaktného krátera. Keď sa ho pýtali, ako vedel, že ide o umelo vytvorený objekt, vysvetlil im, že pyramídu vytvorili po tom, ako došlo k nárazu. „Keby to tam bolo predtým, bolo by to zničené,“ povedal moderátorovi Michelsovi. Dokumenty CIA uvádzajú, že na tejto planéte skutočne existoval život a bola to populácia veľmi veľkých ľudí, ktorí postavili pyramídy. „Neskrývajú tieto informácie, len o nich nehovoria,“ povedal McMoneagle. Doplnil, že Mars je šialené miesto s vulkánmi, plynovými vreckami, zvláštnymi rastlinami a je príliš nestabilné.