Známa letuška prezradila, prečo by ste po pristáti NIKDY nemali tlieskať: O tomto ste určite nevedeli!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUENOS AIRES - Tlieskať po pristátí lietadla alebo nie? Kto by mohol dať pasažierom lepšiu odpoveď na túto otázku než samotná členka posádky. Známa letuška Barbara Bacilieriová, ktorá má na TikToku 4,8 milióna sledovateľov, nedávno zverejnila nové video, v ktorom tvrdila, že cestujúci by nikdy nemali oslavovať prílet hneď, ako sa pneumatiky dotknú asfaltu. Podľa nej je to predčasná radosť, ešte stále totiž môže prísť ku katastrofe.

Barbara, ktorá pracuje pre argentínsku leteckú spoločnosť, sa vyjadrila jasne, a to, že takýto potlesk neodporúča. Neočakávané problémy sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď je lietadlo už na zemi, ale stále je ešte v pohybe. Môže dôjsť k zlyhaniu bŕzd či prasknutiu pneumatík. Navyše pilot v kokpite aj tak potlesk cez dvere nepočuje. „Tlieskať alebo nie, je osobná voľba,“ dodala Bacilieriová a pripomenula ľuďom, že zakaždým, keď lietadlo bezpečne pristane, ide o tímové úsilie, na ktorom sa podieľajú nielen piloti, ale aj palubný personál, riadiaci letovej prevádzky ako aj pozemný personál.

Reakcie na dobre mienenú letuškinu radu sa rôznia. „V Portoriku tlieskame, pretože sme sa vrátili do našej krajiny, je to tradícia,“ uviedol jeden z divákov. „Vždy tlieskam a pri odchode hovorím personálu, že to bol dobrý let, a gratulujem im k tomu,“ priznal sa ďalší. Podľa niektorých zase nejde o potlesk pre pilota, ale pre Boha, že im doprial šťastlivo sa dostať do cieľovej destinácie.

Barbara Bacilieriová sa rada delí vo svojich videách o svoje tipy a triky na cestovanie lietadlom a prezrádza aj nejaké tie pikošky a anekdoty z jej bohatej profesijnej kariéry. V roku 2023 sa stala mediálne známou po tom, čo otvorila ošemetnú tému nehygienických návykov niektorých pasažierov, ako je napríklad prebaľovanie detí na vyklápacích pultíkoch, ktoré sú primárne určené na konzumáciu jedla. Rodičia majú na výmenu plienok svojim ratolestiam k dispozícii rozkladací prebaľovací pult na toalete.