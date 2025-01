Bývalá letuška varuje: Táto „nevinná“ chyba vás môže stáť doživotný zákaz lietania!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťdeväťročná Skye Taylorová zo Southamptonu, ktorá 17 rokov pracovala ako letuška, začínala v nízkonákladových leteckých spoločnostiach a neskôr pracovala pre Virgin Atlantic. Po ukončení svojej kariéry sa rozhodla prehovoriť o nezodpovednom správaní niektorých influencerov na palube lietadiel. „Nedávno som videla video na TikToku a bola som úplne zdesená,“ hovorí Skye pre denník Daily Mail. „Influencerka prekročila značenie na dráhe, vstúpila do bezpečnostnej zóny a všetci to oslavovali, akoby to bolo niečo úžasné. Bola priamo pri motore – to je úplne šialené!“

Skye však nezostala zdesená iba týmto prípadom. Ďalšie video zachytávalo influencerku, ktorá písala na zrkadlo na toalete lietadla. „To môže byť obrovské bezpečnostné riziko. Zanechávanie správ môže byť zneužité nebezpečnými ľuďmi. Niekedy mám pocit, že mladšia generácia úplne ignoruje zdravý rozum,“ varuje. Podľa Skye sa mnohí stali drzejšími a odvážnejšími, len aby získali sledovateľov a pozornosť na sociálnych sieťach. „Je to neuveriteľné, že niekto riskuje svoju aj cudziu bezpečnosť len preto, aby mal viac sledovateľov. Takéto správanie môže viesť k doživotnému zákazu lietania,“ hovorí a dodáva: „Musíme takéto prípady okamžite nahlásiť. Polícia a letecké úrady majú úplne iný pohľad na takéto situácie ako bežní ľudia.“

Príkladom vážnosti situácie je incident z februára tohto roka, keď musel let United Airlines núdzovo pristáť v Chicagu po tom, čo na zrkadle toalety objavili odkaz o bombovej hrozbe. Aj keď sa nakoniec ukázalo, že išlo o planý poplach, prípad zdôrazňuje, aké následky môžu mať nezodpovedné činy na palube. „V konečnom dôsledku ide o bezpečnosť. Niektorí ľudia si neuvedomujú, aké nebezpečenstvo môžu spôsobiť,“ uzatvára Skye. Jej slová sú jasným odkazom nielen influencerom, ale aj všetkým cestujúcim: bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste.